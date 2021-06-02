Экс-депутат Гудков содержится в двухместной камере изолятора на Петровке

Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, доставленного в изолятор временного содержания на Петровку, 38, поместили в двухместную камеру. Об этом сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов, посетивший ИВС с проверкой.

"Гудков помещён в двухместную камеру, его сосед обвиняется в экономическом преступлении. С собой экс-депутат взял матрас и гигиенические принадлежности, он просит выдать книги для чтения и тапочки", — цитирует правозащитника RT.

По словам Иванова, сейчас бывший парламентарий обеспокоен судьбой своей тёти Ирины Ермиловой, которая тоже находится в ИВС.