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Экс-депутат Гудков содержится в двухместной камере изолятора на Петровке

Как сообщили в ОНК, жалоб на условия и самочувствие у бывшего парламентария нет.

2 июня, 09:44

Фото © ТАСС / Антон Великжанин

Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, доставленного в изолятор временного содержания на Петровку, 38, поместили в двухместную камеру. Об этом сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов, посетивший ИВС с проверкой.

"Гудков помещён в двухместную камеру, его сосед обвиняется в экономическом преступлении. С собой экс-депутат взял матрас и гигиенические принадлежности, он просит выдать книги для чтения и тапочки", цитирует правозащитника RT.

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По словам Иванова, сейчас бывший парламентарий обеспокоен судьбой своей тёти Ирины Ермиловой, которая тоже находится в ИВС.

"Мы её навестили, у неё тоже жалоб на условия содержания нет", — подчеркнул правозащитник.

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Напомним, что экс-депутат Государственной думы Дмитрий Гудков ранее сообщил в своём телеграм-канале о том, что полицейские начали проводить обыск у него на даче под Коломной. Позже стало известно, что его задержали на двое суток по подозрению в неуплате долга по договору аренды. Своей вины экс-парламентарий не признаёт.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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