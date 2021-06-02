"Рука просто болтается, висит на коже": Москвич обвинил полицейских в том, что они травмировали его во время жесткого задержания

Подразделение Следственного комитета по Москве проводит проверку дорожного инцидента, в котором пострадал 26-летний житель столицы. Он утверждает, что якобы случайно оказался в автомобиле, который преследовали сотрудники ДПС, а во время задержания ему сломали руку.