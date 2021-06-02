"Рука просто болтается, висит на коже": Москвич обвинил полицейских в том, что они травмировали его во время жесткого задержания
Подразделение Следственного комитета по Москве проводит проверку дорожного инцидента, в котором пострадал 26-летний житель столицы. Он утверждает, что якобы случайно оказался в автомобиле, который преследовали сотрудники ДПС, а во время задержания ему сломали руку.
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По словам москвича Дмитрия Бибова, 4 марта вечером он пытался уехать домой с Рублёво-Успенского шоссе. Парень махнул рукой и поймал попутку, в которой, как он утверждает, находились другие пассажиры. По дороге автомобиль привлёк внимание сотрудников ДПС, которые попытались его остановить. Водитель лишь утопил педаль газа в пол. Началась погоня.
Догнать нарушителя удалось в одном из московских дворов. Все, кто находился в автомобиле, бросились врассыпную. В итоге задержали только Дмитрия. Но просто наручниками всё не закончилось. Стражи порядка, по словам молодого человека, начали его жёстко избивать.
Рука правая моя между машин, между аркой и между крылом застряла. То есть сотрудник прыгнул на меня сверху, отломали руку, дальше вытащили и начали избивать. Второй прибежал, и дальше я уже не видел, но прибежало там около семи — девяти человек. Порядка тридцати ударов, даже больше, я думаю, они нанесли мне. Я почувствовал резкую боль, блеск в глазах, то есть туман какой-то, как будто теряю сознание. Резкую боль, и всё, смотрю — руку уже не чувствую. Она просто болтается, висит на коже
Слова Дмитрия подтверждают и кадры с одной из камер видеонаблюдения, которая находилась во дворе. На них люди в жилетах, похожих на форму ДПС, задерживают некоего молодого человека. Произошедшее сходится и по времени.
По словам молодого человека, прямо на месте сотрудники ДПС составили протокол о нарушениях со штрафами примерно на 14 тыс рублей. Там фигурировали "проезд на красный", и "не уступил дорогу пешеходу", и много чего ещё. Затем мужчину отвезли в местное отделение полиции, и только там ему вызвали скорую, которая доставила его в клинику.
Но и в больнице, как утверждает Дмитрий, ему тоже не дали покоя. Сразу после операции к нему вновь явились сотрудники ДПС, которые якобы потребовали подписать отказ от прохождения медосвидетельствования на опьянение. Ехать на экспертизу мужчина физически не мог, поэтому гаишники якобы сами заполнили протокол и уехали.
Как только москвич оправился от травмы и выписался из больницы, то написал жалобы на действия сотрудников ДПС. Прошло три месяца с момента случившегося, но из органов, по словам Дмитрия, с ним никто так и не связался.
Лайф обратился с официальным запросом в прокуратуру Москвы, где пояснили, что проверку проводит территориальное подразделение Следственного комитета России.
— Кунцевская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами по факту причинения мужчине телесных повреждений, — рассказал Лайфу руководитель пресс-службы ведомства.
Восстанавливаюсь, но вот ещё одну операцию надо сделать, чтобы сустав сгибался... Я хочу добиться восстановления своей руки и правосудия. Потому что так нельзя делать просто с людьми. Просто отломать руку и ничего не сказать
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