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"Рука просто болтается, висит на коже": Москвич обвинил полицейских в том, что они травмировали его во время жесткого задержания

Подразделение Следственного комитета по Москве проводит проверку дорожного инцидента, в котором пострадал 26-летний житель столицы. Он утверждает, что якобы случайно оказался в автомобиле, который преследовали сотрудники ДПС, а во время задержания ему сломали руку.

2 июня, 09:14
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

По словам москвича Дмитрия Бибова, 4 марта вечером он пытался уехать домой с Рублёво-Успенского шоссе. Парень махнул рукой и поймал попутку, в которой, как он утверждает, находились другие пассажиры. По дороге автомобиль привлёк внимание сотрудников ДПС, которые попытались его остановить. Водитель лишь утопил педаль газа в пол. Началась погоня.

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Догнать нарушителя удалось в одном из московских дворов. Все, кто находился в автомобиле, бросились врассыпную. В итоге задержали только Дмитрия. Но просто наручниками всё не закончилось. Стражи порядка, по словам молодого человека, начали его жёстко избивать.

Рука правая моя между машин, между аркой и между крылом застряла. То есть сотрудник прыгнул на меня сверху, отломали руку, дальше вытащили и начали избивать. Второй прибежал, и дальше я уже не видел, но прибежало там около семи — девяти человек. Порядка тридцати ударов, даже больше, я думаю, они нанесли мне. Я почувствовал резкую боль, блеск в глазах, то есть туман какой-то, как будто теряю сознание. Резкую боль, и всё, смотрю — руку уже не чувствую. Она просто болтается, висит на коже

Дмитрий Бибов

Пострадавший

<p><em style="font-style: italic;">Рука правая моя между машин, между аркой и между крылом застряла. То есть сотрудник прыгнул на меня сверху, отломали руку, дальше вытащили и начали избивать. Второй прибежал, и дальше я уже не видел, но прибежало там около семи — девяти человек. Порядка тридцати ударов, даже больше, я думаю, они нанесли мне. Я почувствовал резкую боль, блеск в глазах, то есть туман какой-то, как будто теряю сознание. Резкую боль, и всё, смотрю — руку уже не чувствую. Она просто болтается, висит на коже</em></p>
<p><em style="font-style: italic;">Рука правая моя между машин, между аркой и между крылом застряла. То есть сотрудник прыгнул на меня сверху, отломали руку, дальше вытащили и начали избивать. Второй прибежал, и дальше я уже не видел, но прибежало там около семи — девяти человек. Порядка тридцати ударов, даже больше, я думаю, они нанесли мне. Я почувствовал резкую боль, блеск в глазах, то есть туман какой-то, как будто теряю сознание. Резкую боль, и всё, смотрю — руку уже не чувствую. Она просто болтается, висит на коже</em></p>

Слова Дмитрия подтверждают и кадры с одной из камер видеонаблюдения, которая находилась во дворе. На них люди в жилетах, похожих на форму ДПС, задерживают некоего молодого человека. Произошедшее сходится и по времени.

По словам молодого человека, прямо на месте сотрудники ДПС составили протокол о нарушениях со штрафами примерно на 14 тыс рублей. Там фигурировали "проезд на красный", и "не уступил дорогу пешеходу", и много чего ещё. Затем мужчину отвезли в местное отделение полиции, и только там ему вызвали скорую, которая доставила его в клинику.

  • Фото из личного архива Дмитрия Бибова
    Фото из личного архива Дмитрия Бибова
  • Фото из личного архива Дмитрия Бибова
    Фото из личного архива Дмитрия Бибова
  • Фото из личного архива Дмитрия Бибова
    Фото из личного архива Дмитрия Бибова
  • Фото из личного архива Дмитрия Бибова
    Фото из личного архива Дмитрия Бибова
  • Фото из личного архива Дмитрия Бибова
    Фото из личного архива Дмитрия Бибова

Фото из личного архива Дмитрия Бибова

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Но и в больнице, как утверждает Дмитрий, ему тоже не дали покоя. Сразу после операции к нему вновь явились сотрудники ДПС, которые якобы потребовали подписать отказ от прохождения медосвидетельствования на опьянение. Ехать на экспертизу мужчина физически не мог, поэтому гаишники якобы сами заполнили протокол и уехали.

  • Фото из личного архива Дмитрия Бибова
    Фото из личного архива Дмитрия Бибова
  • Фото из личного архива Дмитрия Бибова
    Фото из личного архива Дмитрия Бибова

Фото из личного архива Дмитрия Бибова

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Как только москвич оправился от травмы и выписался из больницы, то написал жалобы на действия сотрудников ДПС. Прошло три месяца с момента случившегося, но из органов, по словам Дмитрия, с ним никто так и не связался.

Лайф обратился с официальным запросом в прокуратуру Москвы, где пояснили, что проверку проводит территориальное подразделение Следственного комитета России.

Кунцевская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами по факту причинения мужчине телесных повреждений, — рассказал Лайфу руководитель пресс-службы ведомства.

Восстанавливаюсь, но вот ещё одну операцию надо сделать, чтобы сустав сгибался... Я хочу добиться восстановления своей руки и правосудия. Потому что так нельзя делать просто с людьми. Просто отломать руку и ничего не сказать

Дмитрий Бибов

Пострадавший

Видео © LIFE

Авторы
Алексей Соков
Алексей Соков

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