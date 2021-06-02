В Хабаровске завели дело на руководителя точки проката после столкновения девочки на электроскутере и велосипедистки
Пострадавшей не предлагали средства защиты, заявили её родные следователям. Более того, с их слов, шлемы у прокатчика появились уже после происшествия.
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В Хабаровске после столкновения девочки на электроскутере и велосипедистки следователи завели уголовное дело в отношении 30-летнего Александра Ж., который является руководителем точки проката. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что прокат начал свою работу 1 июня, у Александра был заключён договор с администрацией арены "Ерофей", на спортивной площадке которой всё и произошло, на предоставление помещения. В день трагедии именно в этой точке 12-летняя девочка взяла электроскутер, однако средств защиты ей никто не предложил, утверждают её родные. Кроме того, такого снаряжения в прокате не было в принципе, а шлемы появились уже после происшествия, рассказали следователям близкие пострадавшей.
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В свою очередь Александр утверждает, что всё было в наличии, пояснил наш собеседник. Правоохранители обрабатывают данные с камер видеонаблюдения, чтобы проверить эту информацию. Обвинение руководителю точки проката пока не предъявлено.
Ранее Лайф рассказывал, что в результате падения с электросамоката пострадал Давид Залеев — второй солист балетной труппы Мариинского театра, который задействован более чем в 20 постановках. Вечером 17 мая он получил тяжелейшие травмы. В результате врачам пришлось ввести его в искусственную кому. Сейчас артист уже пришёл в сознание.
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