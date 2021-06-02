Сенаторы одобрили закон о временном запрете причастным к экстремизму участвовать в выборах

Совет Федерации одобрил закон о введении временного запрета на право баллотироваться во время выборов всех уровней для тех, кто причастен к деятельности экстремистских или террористических организаций.

Ограничения коснутся тех лиц, чей статус официально объявлен решением суда. Запрет распространится на людей, которые поддерживали организации в Интернете посредством комментариев или постов.

Срок ограничения — пять лет для руководителей и учредителей, а также три года для других лиц со вступления решения суда о ликвидации или запрете организации в законную силу. Закон не распространится на выборы, назначенные до его начала действия.

Причастными к деятельности таких организаций будут считать тех, кто предоставлял денежные средства или другую помощь — например, имущественную, организационно-методическую, консультативную. Как отметил сенатор Андрей Клишас в беседе с агентством РИА "Новости", это будет устанавливаться решением суда. Тем самым исключается возможность административного усмотрения при ограничении пассивного избирательного права.