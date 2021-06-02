Сенаторы одобрили закон о временном запрете причастным к экстремизму участвовать в выборах
Новые правила не распространятся на выборы, назначенные до вступления их в законную силу.
Фото © ТАСС / Михаил Почуев
Совет Федерации одобрил закон о введении временного запрета на право баллотироваться во время выборов всех уровней для тех, кто причастен к деятельности экстремистских или террористических организаций.
Ограничения коснутся тех лиц, чей статус официально объявлен решением суда. Запрет распространится на людей, которые поддерживали организации в Интернете посредством комментариев или постов.
Срок ограничения — пять лет для руководителей и учредителей, а также три года для других лиц со вступления решения суда о ликвидации или запрете организации в законную силу. Закон не распространится на выборы, назначенные до его начала действия.
Причастными к деятельности таких организаций будут считать тех, кто предоставлял денежные средства или другую помощь — например, имущественную, организационно-методическую, консультативную. Как отметил сенатор Андрей Клишас в беседе с агентством РИА "Новости", это будет устанавливаться решением суда. Тем самым исключается возможность административного усмотрения при ограничении пассивного избирательного права.
Напомним, что, согласно тексту законопроекта, он не распространяется на тех, кто помогал организациям, когда их деятельность не была экстремистской, или не знал о такого рода действиях, а также на граждан, которые оказывали помощь, не связанную с экстремизмом.
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