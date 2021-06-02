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Сенаторы одобрили закон о временном запрете причастным к экстремизму участвовать в выборах

Новые правила не распространятся на выборы, назначенные до вступления их в законную силу.

2 июня, 10:27

Фото © ТАСС / Михаил Почуев

Совет Федерации одобрил закон о введении временного запрета на право баллотироваться во время выборов всех уровней для тех, кто причастен к деятельности экстремистских или террористических организаций.

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Ограничения коснутся тех лиц, чей статус официально объявлен решением суда. Запрет распространится на людей, которые поддерживали организации в Интернете посредством комментариев или постов.

Срок ограничения — пять лет для руководителей и учредителей, а также три года для других лиц со вступления решения суда о ликвидации или запрете организации в законную силу. Закон не распространится на выборы, назначенные до его начала действия.

Причастными к деятельности таких организаций будут считать тех, кто предоставлял денежные средства или другую помощь — например, имущественную, организационно-методическую, консультативную. Как отметил сенатор Андрей Клишас в беседе с агентством РИА "Новости", это будет устанавливаться решением суда. Тем самым исключается возможность административного усмотрения при ограничении пассивного избирательного права.

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Напомним, что, согласно тексту законопроекта, он не распространяется на тех, кто помогал организациям, когда их деятельность не была экстремистской, или не знал о такого рода действиях, а также на граждан, которые оказывали помощь, не связанную с экстремизмом.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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