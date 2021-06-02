Работающие на цыганского барона школьницы-карманницы украли у москвичей 1300 смартфонов

Организованная группа школьниц-карманниц, работающая на цыганского барона, украла у жителей и гостей столицы 1300 дорогих смартфонов. Главарём банды оказался 70-летний москвич, которого задержали вместе с четырьмя его возможными подельниками. Об этом пишет kp.ru.

Как сообщает сайт, самая обычная карманная кража привела полицейских в роскошный двухэтажный дом в Подмосковье с потолками под три с половиной метра, позолоченной лепниной на стенах, статуями и дорогим фарфором. Раскрыть банду помог телефон, недавно украденный у 30-летней москвички. При этом в особняке было найдено ещё несколько сотен смартфонов различных марок и моделей, которые, по всей видимости, тоже были вытащены из карманов москвичей.

Как выяснилось, главарём мобильной мафии был 70-летний пенсионер, которому ежедневно приносили краденые гаджеты несколько молоденьких девушек 12–13 лет. Отмечается, что он лично научил подростков техникам карманного воровства. Как рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах, школьниц наставник уверял, что в тюрьму их не посадят.

По данным правоохранителей, на цыганского барона работало всего несколько пар девушек, среди которых были как его родственницы, так и пришедшие с улицы, которые оказывали ему "посильную помощь" за процент от перепродажи ворованных телефонов. Как уточняется, за некоторые аппараты карманницы могли выручить до трёх-пяти тысяч рублей.

"Система была отлажена, девушки всегда работали в парах. Когда жертва была намечена, карманницы осторожно следовали за ней. Идеально для них было, если человек отвлекался от своего гаджета и клал его в карман или сумку", — пояснил собеседник издания.

В таком случае одна из девушек заговаривала с жертвой и задавала ей какой-либо вопрос, в то время как другая сзади быстро и незаметно вытаскивала заветный мобильник. После этого воровки скрывались, а затем передавали добычу своим патронам, которые, в свою очередь, перевозили гаджеты на один из радиорынков.

По словам источника kp.ru, всего в доме 70-летнего барона оперативники обнаружили более 1300 ворованных б/у телефонов. Школьницы работали как в общественном транспорте, так и на оживлённых улицах города.

"Сотрудниками полиции был задержан предполагаемый лидер организованной группы — 70-летний житель столицы, а также четверо его возможных соучастников — жителей Москвы и Московской области. В ходе обысков по местам их проживания и на одном из столичных рынков изъяты компьютерная техника, носители информации, а также более 1300 аппаратов мобильной связи", — рассказывал в апреле портал "МВД Медиа".

Вместе с тем в ведомстве отметили, что против задержанных возбудили уголовное дело по статье о краже, совершённой организованной группой в особо крупном размере. Троим подозреваемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а ещё двоим назначили домашний арест.