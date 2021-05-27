Россиян заставят выворачивать карманы перед охранниками в магазинах

Москвичка Вера чаще всего покупает продукты в "Перекрёстке", расположенном недалеко от её дома, но перед майскими праздниками она решила доехать до большого гипермаркета, чтобы закупиться сразу на несколько дней для поездки с детьми на дачу. Проведя в магазине около часа, она оплатила свои покупки и уже направилась к выходу, когда путь ей загородили двое охранников и потребовали пройти с ними. На возмущение Веры охранники ответили, что её подозревают в краже и поэтому требуют предъявить содержимое сумок и карманов. Вера быстро достала свой телефон и, включив камеру, потребовала пропустить её вместе с покупками. Охранники, уже не так бойко, снова предложили ей пройти с ними, но женщина чётко и внятно сказала им, что отказывается куда-то идти с незнакомыми мужчинами, которые задерживают её на выходе из магазина, так как считает, что их действия носят незаконный характер.

После этого один охранник стал что-то говорить в рацию, а второй попытался схватить её за руку, но, увидев направленный на себя объектив камеры телефона, отступил в сторону. Вера вместе с покупками дошла до своей машины и уехала. А через две недели подруга рассказала, что в том же самом гипермаркете её тоже останавливали и около получаса изучали содержимое всех сумок, после чего отпустили, не извинившись.

— Дело не только в гипермаркете, — считает адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков. — В последние пару лет магазинные охранники действительно нередко стали требовать предъявлять вещи к досмотру, это связано с новыми тенденциями в правоприменительной практике, а также с тем, что не все граждане точно знают, какие полномочия на самом деле у охранников есть, и поддаются на провокации некоторых неадекватных сотрудников.

Они "добровольно"...

Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

Действительно, если несколько лет назад суды считали, что охранники магазинов не имеют права даже требовать выложить из карманов свои личные вещи для осмотра при проходе через рамку металлодетектора (определение Ростовского облсуда по делу № 33-7689), то сейчас суды стали придерживаться иного мнения.

Так, например, в Санкт-Петербурге суд посчитал законными действия охранника, который преградил женщине путь на выходе из магазина и заставил её выложить содержимое сумочки и карманов для проверки. При этом, как следует из материалов дела, выводы были сделаны на основании того, что охранник к вещам не прикасался, а словесное давление якобы не в счёт (Санкт-Петербургский горсуд, дело № 33-29967/2019). Мол, покупательница всё сделала добровольно. В Благовещенске, когда мужчина отказался выполнять указания охранников и прибывший наряд полиции никакой кражи не установил, суд посчитал, что охрана всё равно имела право препятствовать выходу мужчины из магазина (Благовещенский суд Амурской области, дело № 2-1517/2020). Такого же мнения придерживается и кассационный суд, который, рассмотрев ещё одно подобное дело, определил, что охранник имеет право предложить вывернуть карманы и предъявить содержимое личных вещей для проверки (определение 7-го кассационного суда общей юрисдикции от 09.03.2021 № 88-3046/2021).

Складывается впечатление, что теперь любого гражданина могут подвергнуть досмотру, хотя раньше это считалось незаконным. Однако на самом деле это не так, всё дело в юридических тонкостях.

— Во всех случаях, даже тех, где суды действия охранников оправдывают, немаловажным является обстоятельство, что досмотры производились только при добровольном участии граждан, — замечает адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — Даже в случае, когда досмотр производился после прибытия наряда полиции, гражданин имел право потребовать производить это действие только в присутствии понятых и с обязательным составлением протокола (что сделано не было, так как гражданин добровольно продемонстрировал содержимое своих карманов). Сотрудники охранных компаний хорошо понимают эти тонкости, и, хотя и пытаются использовать агрессивную риторику, они вряд ли пойдут на применение физической силы или на самостоятельное проведение принудительного досмотра, так как это уголовно наказуемые деяния. Скорее всего, охранники вполне могут попытаться задержать подозрительного, на их взгляд, человека, преграждая ему путь, но на этом их возможности исчерпаны.

Спокойствие, только спокойствие

Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

В случае конфликтной ситуации с охраной магазина надо помнить о нескольких важных моментах.

Во-первых, вы имеете право получить внятный ответ, чем вызваны требования охранника, и никуда с ним не идти, а если он преграждает путь, то вызвать полицию и дожидаться её на месте. В некоторых случаях это может помочь, если потребуются показания свидетелей.

Во-вторых, если вы не согласны с требованиями охранника, то не стоит его оскорблять, ведь, как правило, в зонах выхода крупных магазинов установлены камеры, записывающие изображение и звук, а записи с этих устройств, если дело дойдёт до серьёзных разбирательств, могут быть переданы администрацией магазина в суд, чтобы показать обоснованность действий охраны по пресечению "неадекватного поведения". Но вполне вероятно, что такие записи "не сохранятся", если гражданин себя поведёт спокойно, поэтому имеет смысл попросить охранника повторить требования при включённой камере своего телефона. Как минимум это должно заставить "требовательного блюстителя" взвешивать свои слова и поступки, и вряд ли он решится применить силу "под запись".

В третьих, требование охранника об осмотре покупок правомерно (ст. 12 закона 2487-1-ФЗ), но при этом он может производить именно осмотр (визуальное наблюдение без права прикасаться к гражданину или его вещам), а не досмотр, который вправе производить только сотрудники полиции (на основании ст. 13 закона № 3-ФЗ "О полиции") при наличии достаточных оснований полагать, что было совершено хищение, и при условии составления протокола и участия понятых того же пола, что и досматриваемый (ст. 27.7 КоАП РФ).

При составлении протокола обязательно в присутствии понятых следует требовать вписать основание его составления, копия этого документа и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (его надо будет получить в отделе полиции) являются основанием для взыскания с администрации магазина компенсации морального вреда, если человек был задержан неправомерно.

И ещё: охранник не может требовать оставить сумку в ящике для хранения вещей при входе в магазин, так как его требования нарушают положения Постановления Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463, которое регламентирует новые правила розничной торговли, и ст. 421 Гражданского Кодекса РФ о свободе заключения договора.

Кроме того, охранник не вправе требовать предъявить документы, удостоверяющие личность (например, паспорт), так как это нарушает закон 152-ФЗ "О персональных данных".