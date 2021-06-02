Парень из Тулы похитил у Сбербанка 50 млн, заметив одну ошибку в мобильном приложении
36-летнему туляку вскружила голову преступная возможность, которой он не смог не воспользоваться.
Фото © VK
По информации портала Myslo, летом 2020 года один из крупных российских банков обновил онлайн-приложение, из-за чего оно стало работать с ошибкой: при переводе средств на карты других банков деньги не списывались со счёта. Этот сбой заметил внимательный туляк и совершил несколько таких транзакций.
Фото © VK
В итоге парень похитил у банка 49 650 000 рублей и сразу же стал тратить их на красивую жизнь. В течение двух месяцев туляк купил две иномарки, три квартиры и побывал на отдыхе за границей. Однако банк заметил крупную недостачу, когда стал составлять квартальный отчёт. Вора быстро удалось найти.
По информации телеграм-канала "Бушующий мир", пострадавшая сторона в этой истории — Сбербанк. А парню теперь грозит до 12 лет тюрьмы по обвинению в краже в особо крупном размере и легализации денег, полученных преступным путём.
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