Парень из Тулы похитил у Сбербанка 50 млн, заметив одну ошибку в мобильном приложении

По информации портала Myslo, летом 2020 года один из крупных российских банков обновил онлайн-приложение, из-за чего оно стало работать с ошибкой: при переводе средств на карты других банков деньги не списывались со счёта. Этот сбой заметил внимательный туляк и совершил несколько таких транзакций.

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В итоге парень похитил у банка 49 650 000 рублей и сразу же стал тратить их на красивую жизнь. В течение двух месяцев туляк купил две иномарки, три квартиры и побывал на отдыхе за границей. Однако банк заметил крупную недостачу, когда стал составлять квартальный отчёт. Вора быстро удалось найти.