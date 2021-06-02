Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Парень из Тулы похитил у Сбербанка 50 млн, заметив одну ошибку в мобильном приложении

36-летнему туляку вскружила голову преступная возможность, которой он не смог не воспользоваться.

2 июня, 10:05

Фото © VK

По информации портала Myslo, летом 2020 года один из крупных российских банков обновил онлайн-приложение, из-за чего оно стало работать с ошибкой: при переводе средств на карты других банков деньги не списывались со счёта. Этот сбой заметил внимательный туляк и совершил несколько таких транзакций.

Фото © VK

Фото © VK

В итоге парень похитил у банка 49 650 000 рублей и сразу же стал тратить их на красивую жизнь. В течение двух месяцев туляк купил две иномарки, три квартиры и побывал на отдыхе за границей. Однако банк заметил крупную недостачу, когда стал составлять квартальный отчёт. Вора быстро удалось найти.

По информации телеграм-канала "Бушующий мир", пострадавшая сторона в этой истории — Сбербанк. А парню теперь грозит до 12 лет тюрьмы по обвинению в краже в особо крупном размере и легализации денег, полученных преступным путём.

В Пермском крае парень проиграл в карты свою жизнь, и его сразу же зарезали

В Пермском крае парень проиграл в карты свою жизнь, и его сразу же зарезали

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Русская Tesla: Сбер представил прототип автономного беспилотного электромобиля ФЛИП

27 мая, 09:27

У Пелевина украли телефон после получения литературной премии

30 мая, 17:04

Под Челябинском поиски 7-летнего мальчика-аутиста завершились трагедией, когда его тело нашли у рельсов

сегодня в 09:48
Life

Объекты "Северного потока — 2" в РФ заработают в тестовом режиме на следующей неделе

сегодня в 10:34

В Хабаровске завели дело на руководителя точки проката после столкновения девочки на электроскутере и велосипедистки

сегодня в 10:32

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1