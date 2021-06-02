Илону Маску не хватает чипов. Миллиардер обратил внимание на кризис в отрасли

О том, что Tesla столкнулась с дефицитом микропроцессоров, Илон Маск написал в Twitter, отвечая на вопрос одного из подписчиков. По мнению Маска, проблемы с цепочками поставок были вызваны тем, что многие производители в прошлом году старались запастись электроникой впрок. Маск даже сравнил ситуацию с дефицитом микропроцессоров с панической скупкой туалетной бумаги, в результате чего американцы спровоцировали дефицит этой продукции в национальном масштабе.

Фундаментальные проблемы с нехваткой микрочипов стали заметны ещё весной этого года. Тогда о кризисе предупреждала компания Intel, предложившая увеличить объёмы производства микрочипов внутри США, чтобы не оказаться в зависимости от поставок чипов из-за границы.

Напомним, что ранее Минпромторг РФ также признал проблему нехватки микрочипов, но в министерстве пообещали приложить максимум усилий для того, чтобы этот дефицит не спровоцировал остановку автозаводов. По прогнозам Минпромторга, отрасль восстановится не ранее сентября 2021 года.