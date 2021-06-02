Илону Маску не хватает чипов. Миллиардер обратил внимание на кризис в отрасли
По словам американского предпринимателя, кризис на рынке микроэлектроники произошёл из-за паники, вызванной пандемией. До Илона Маска о дефиците микрочипов предупреждали крупнейшие автопроизводители и лидеры рынка микроэлектроники.
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О том, что Tesla столкнулась с дефицитом микропроцессоров, Илон Маск написал в Twitter, отвечая на вопрос одного из подписчиков. По мнению Маска, проблемы с цепочками поставок были вызваны тем, что многие производители в прошлом году старались запастись электроникой впрок. Маск даже сравнил ситуацию с дефицитом микропроцессоров с панической скупкой туалетной бумаги, в результате чего американцы спровоцировали дефицит этой продукции в национальном масштабе.
Фундаментальные проблемы с нехваткой микрочипов стали заметны ещё весной этого года. Тогда о кризисе предупреждала компания Intel, предложившая увеличить объёмы производства микрочипов внутри США, чтобы не оказаться в зависимости от поставок чипов из-за границы.
Напомним, что ранее Минпромторг РФ также признал проблему нехватки микрочипов, но в министерстве пообещали приложить максимум усилий для того, чтобы этот дефицит не спровоцировал остановку автозаводов. По прогнозам Минпромторга, отрасль восстановится не ранее сентября 2021 года.
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Лайф писал о том, что компания Samsung отказалась от выпуска флагманских смартфонов Galaxy Note в 2021 году в связи с кризисом на рынке чипов. В дальнейшем проблемы с нехваткой компонентов признали практически все крупнейшие автопроизводители мира. В частности, в США некоторые автомобили начали сходить с конвейера без чипов, контролирующих расход топлива.
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