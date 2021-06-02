В Германии экологи потребовали приостановить укладку "Северного потока – 2"

Природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) направила запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ с целью отозвать разрешение на строительство трубопровода "Северный поток – 2" или приостановить укладку по экологическим причинам. Об этом сообщили на сайте организации.

Такое действие мотивировали тем, что специалисты ещё не изучили воздействие трубопровода на климат. Также неизвестен объём возможных выбросов в атмосферу и окружающие воды.

"В качестве альтернативы (если запрос на отзыв разрешения будет отклонён. — Прим. Лайфа) DUH подаёт заявку на компенсацию неудачной проверки в области защиты климата и приостановку дальнейшего строительства трубопровода на этот период", — заявили в природоохранной организации.