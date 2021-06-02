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В Германии экологи потребовали приостановить укладку "Северного потока – 2"

Специалисты пока ещё не изучили воздействие трубопровода на климат, атмосферу и окружающие воды, мотивировали защитники природы.

2 июня, 11:02

Фото © ТАСС / dpa / Jens Büttner

Природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) направила запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ с целью отозвать разрешение на строительство трубопровода "Северный поток – 2" или приостановить укладку по экологическим причинам. Об этом сообщили на сайте организации.

Такое действие мотивировали тем, что специалисты ещё не изучили воздействие трубопровода на климат. Также неизвестен объём возможных выбросов в атмосферу и окружающие воды.

"В качестве альтернативы (если запрос на отзыв разрешения будет отклонён. — Прим. Лайфа) DUH подаёт заявку на компенсацию неудачной проверки в области защиты климата и приостановку дальнейшего строительства трубопровода на этот период", — заявили в природоохранной организации.

Объекты "Северного потока – 2" в РФ заработают в тестовом режиме на следующей неделе

Объекты "Северного потока – 2" в РФ заработают в тестовом режиме на следующей неделе

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах.

Ранее, 19 мая, стало известно, что США не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. В связи с этим американский сенатор Тед Круз заявил, что отказ США от санкций против оператора "Северного потока – 2" является подарком главы Белого дома Джо Байдена президенту России Владимиру Путину.


Немецкий политик Мануэла Швезиг: "Северный поток – 2" отвечает интересам и России, и Германии

Немецкий политик Мануэла Швезиг: "Северный поток – 2" отвечает интересам и России, и Германии

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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