РФ уладила вопрос с разрешениями на рейсы из ФРГ, заявил глава Росавиации
Ранее в германской Службе безопасности полётов сообщили, что ведомство не располагает информацией о возможной причине отмены полётов из Германии в Россию и обратно.
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Вопрос с предоставлением разрешений на выполнение некоторых рейсов между Москвой и Германией уже решён. Об этом сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько журналистам в кулуарах ПМЭФ.
"Всё решено", — сказал он, обсуждая вопрос выдачи разрешений на полёты между странами.
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Согласно данным онлайн-табло российской авиакомпании "Аэрофлот", сегодня, 2 июня, были отменены её рейсы во Франкфурт-на-Майне, который должен был вылететь из Шереметьево в 10:15 мск, и Мюнхен с вылетом в 09:25 мск из этого же аэропорта. Обратные рейсы в Москву из этих городов также отменены. При этом авиакомпания совершила перелёт в Берлин, борт вылетел в 11:17 мск.
Ранее представитель германской Службы безопасности полётов сообщил, что ведомство не располагает информацией о возможной причине отмены рейсов из ФРГ в Россию и обратно, передавал ТАСС.
Ранее Лайф рассказывал, что Lufthansa отменила рейсы в Россию из-за "отсутствия разрешения ведомств". Авиаперевозчик, однако, не уточнил, о каких именно ведомствах и какой страны идёт речь. Отмечается, что пассажиры были проинформированы об изменениях в расписании полётов.
Напомним, после экстренной посадки самолёта и последующего задержания основателя телеграм-канала NEXTA и главреда также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС. Кроме того, Брюссель рекомендовал европейским авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
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