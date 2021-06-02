РФ уладила вопрос с разрешениями на рейсы из ФРГ, заявил глава Росавиации

Вопрос с предоставлением разрешений на выполнение некоторых рейсов между Москвой и Германией уже решён. Об этом сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Всё решено", — сказал он, обсуждая вопрос выдачи разрешений на полёты между странами.

Согласно данным онлайн-табло российской авиакомпании "Аэрофлот", сегодня, 2 июня, были отменены её рейсы во Франкфурт-на-Майне, который должен был вылететь из Шереметьево в 10:15 мск, и Мюнхен с вылетом в 09:25 мск из этого же аэропорта. Обратные рейсы в Москву из этих городов также отменены. При этом авиакомпания совершила перелёт в Берлин, борт вылетел в 11:17 мск.

Ранее представитель германской Службы безопасности полётов сообщил, что ведомство не располагает информацией о возможной причине отмены рейсов из ФРГ в Россию и обратно, передавал ТАСС.