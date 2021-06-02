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Президентом Израиля избрали Ицхака Герцога

По закону президент находится вне политики и представляет всех граждан страны.

2 июня, 11:29

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Депутаты кнессета (парламента) в первом туре тайного голосования избрали 11-м президентом Израиля Ицхака Герцога. Об этом сообщил спикер палаты Ярив Левин. Герцог сменит на президентском посту Реувена Ривлина.

"Ицхак Герцог избран на должность президента, поздравляю", — сказал Левин в конце пленарной сессии.

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Новый президент заявил, что будет представлять каждого гражданина Израиля. Герцога уже лично поздравил премьер Биньямин Нетаньяху.

Занимать пост Ицхак Герцог будет в течение семи лет, при этом по закону повторно он избираться не сможет. Президент Израиля выполняет представительские функции, подписывает принятые законы и имеет право помилования, он находится вне политики и представляет всех граждан страны.

А ранее Лайф рассказывал про учителя из Великобритании, который покорил Twitter своим тредом. Мужчина спросил у своих первоклашек, что бы они сделали первым делом, если бы их избрали на должность президента мира, и получил милейшие ответы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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