Президентом Израиля избрали Ицхака Герцога
По закону президент находится вне политики и представляет всех граждан страны.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Депутаты кнессета (парламента) в первом туре тайного голосования избрали 11-м президентом Израиля Ицхака Герцога. Об этом сообщил спикер палаты Ярив Левин. Герцог сменит на президентском посту Реувена Ривлина.
"Ицхак Герцог избран на должность президента, поздравляю", — сказал Левин в конце пленарной сессии.
Новый президент заявил, что будет представлять каждого гражданина Израиля. Герцога уже лично поздравил премьер Биньямин Нетаньяху.
Занимать пост Ицхак Герцог будет в течение семи лет, при этом по закону повторно он избираться не сможет. Президент Израиля выполняет представительские функции, подписывает принятые законы и имеет право помилования, он находится вне политики и представляет всех граждан страны.
А ранее Лайф рассказывал про учителя из Великобритании, который покорил Twitter своим тредом. Мужчина спросил у своих первоклашек, что бы они сделали первым делом, если бы их избрали на должность президента мира, и получил милейшие ответы.
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