Президентом Израиля избрали Ицхака Герцога

Депутаты кнессета (парламента) в первом туре тайного голосования избрали 11-м президентом Израиля Ицхака Герцога. Об этом сообщил спикер палаты Ярив Левин. Герцог сменит на президентском посту Реувена Ривлина.

"Ицхак Герцог избран на должность президента, поздравляю", — сказал Левин в конце пленарной сессии.

Новый президент заявил, что будет представлять каждого гражданина Израиля. Герцога уже лично поздравил премьер Биньямин Нетаньяху.

Занимать пост Ицхак Герцог будет в течение семи лет, при этом по закону повторно он избираться не сможет. Президент Израиля выполняет представительские функции, подписывает принятые законы и имеет право помилования, он находится вне политики и представляет всех граждан страны.