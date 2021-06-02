В Германии заявили, что встреча Путина и Байдена способна улучшить отношения между РФ и США

Переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом будут способствовать поиску общих интересов. Такую надежду выразила Мануэла Швезиг, премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, выступая на германо-российской экономической конференции "4-й день предпринимателя: Россия в Мекленбурге — Передней Померании".

"Я надеюсь, что переговоры между президентами Байденом и Путиным будут способствовать поиску общих интересов, нежели разногласий", — заявила политик.

По словам Швезиг, сторонам вообще не нужно концентрироваться на разногласиях. Успехи в ходе переговоров помогут сделать новые шаги в сфере контроля над вооружениями.