Медведев заявил о хакерских атаках из-за рубежа на праймериз ЕР

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что во время праймериз ЕР были зафиксированы хакерские атаки на систему голосования из-за рубежа.

"Нам, конечно, пытались и мешать, всякие хакерские атаки были, в том числе из-за границы. Но система выдержала тест на прочность, и удалось обеспечить всё, включая безопасность персональных данных и соблюдение тайного волеизъявления, конечно, защиту с манипуляциями результатов", — отметил он на встрече президента России Владимира Путина с единороссами.

Напомним, "Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нём является обязательным для выдвижения от партии. В этом году праймериз проходили с 24 по 30 мая. Дмитрий Медведев назвал нынешнее предварительное голосование самым масштабным.