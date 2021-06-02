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Медведев заявил о хакерских атаках из-за рубежа на праймериз ЕР

По его словам, несмотря на это, удалось обеспечить безопасность персональных данных и соблюдение тайного волеизъявления.

2 июня, 13:20

Фото © ТАСС / Зырянова Юлия

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что во время праймериз ЕР были зафиксированы хакерские атаки на систему голосования из-за рубежа.

"Нам, конечно, пытались и мешать, всякие хакерские атаки были, в том числе из-за границы. Но система выдержала тест на прочность, и удалось обеспечить всё, включая безопасность персональных данных и соблюдение тайного волеизъявления, конечно, защиту с манипуляциями результатов", — отметил он на встрече президента России Владимира Путина с единороссами.

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Стали известны победители праймериз "Единой России" в Москве

Напомним, "Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нём является обязательным для выдвижения от партии. В этом году праймериз проходили с 24 по 30 мая. Дмитрий Медведев назвал нынешнее предварительное голосование самым масштабным.

Утверждённые результаты предварительного голосования вынесут на обсуждение предвыборного съезда "Единой России", где сформируют списки партии на думские выборы, запланированные на 19 сентября.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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