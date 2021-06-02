Медведев заявил о хакерских атаках из-за рубежа на праймериз ЕР
По его словам, несмотря на это, удалось обеспечить безопасность персональных данных и соблюдение тайного волеизъявления.
Фото © ТАСС / Зырянова Юлия
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что во время праймериз ЕР были зафиксированы хакерские атаки на систему голосования из-за рубежа.
"Нам, конечно, пытались и мешать, всякие хакерские атаки были, в том числе из-за границы. Но система выдержала тест на прочность, и удалось обеспечить всё, включая безопасность персональных данных и соблюдение тайного волеизъявления, конечно, защиту с манипуляциями результатов", — отметил он на встрече президента России Владимира Путина с единороссами.
Напомним, "Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нём является обязательным для выдвижения от партии. В этом году праймериз проходили с 24 по 30 мая. Дмитрий Медведев назвал нынешнее предварительное голосование самым масштабным.
Утверждённые результаты предварительного голосования вынесут на обсуждение предвыборного съезда "Единой России", где сформируют списки партии на думские выборы, запланированные на 19 сентября.
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