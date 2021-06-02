"Надо есть, а всё не влазит": Протасевич рассказал об отменном питании в белорусском СИЗО

Макароны с мясом, по словам оппозиционера, "вполне съедобные". На опубликованных кадрах видно, что задержанный ведёт себя абсолютно непринуждённо, выглядит вполне довольным условиями содержания в изоляторе.