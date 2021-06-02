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"Надо есть, а всё не влазит": Протасевич рассказал об отменном питании в белорусском СИЗО

Макароны с мясом, по словам оппозиционера, "вполне съедобные". На опубликованных кадрах видно, что задержанный ведёт себя абсолютно непринуждённо, выглядит вполне довольным условиями содержания в изоляторе.

2 июня, 13:06

Роман Протасевич рассказал об отменном питании в белорусском СИЗО. Видео © ОНТ

Белорусский телеканал ОНТ показал отрывок из видео, на котором задержанный в Минске один из основателей телеграм-канала NEXTA — Роман Протасевич — рассказывает об условиях содержания в белорусском СИЗО, а точнее, об обилии еды в изоляторе.

"Макароны с мясом были. Вполне съедобные даже. С учётом того, сколько у нас на самом деле еды в камере, хлопцы воют, что уже мясо портится. Надо есть, а всё не влазит", — с улыбкой говорит Протасевич.

Задержанный после экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске оппозиционер ведёт себя абсолютно непринуждённо, выглядит вполне довольным условиями содержания в изоляторе.

Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился один из основателей телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" — Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой.

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Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении. Что касается Протасевича, то стало известно, что он находился в международном розыске как боевик неонацистского батальона "Азов".


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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