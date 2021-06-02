Выплату в 10 тысяч получат в том числе семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет
Изначально в проекте указа возможность получить материальную поддержку была только у семей, в которых будущим первоклашкам 6 лет исполнилось до марта текущего года.
Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Голикова рассказала Путину, что выплату в 10 тысяч получат в том числе семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет. Видео © LIFE
Выплату по 10 тысяч рублей на ребёнка должны получить и те семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. При этом вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что кабмин уже скорректировал это решение.
Глава государства обратил внимание, что изначально в тексте указа возможность получить материальную поддержку была только у семей, детям в которых 6 лет исполнилось до марта текущего года.
"Надо будет скорректировать некоторые вещи... В этом указе обозначено, что выплата будет касаться детей, которым исполнилось 6 лет в марте текущего года", — сказал президент.
"Мы уже скорректировали эту позицию", — отреагировала Голикова.
Таким образом, единовременную выплату получат все семьи с детьми-первоклашками, вне зависимости от их даты рождения.
Напомним, в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что всем семьям в стране, в которых подрастают школьники, в том числе будущие первоклассники, в августе будет выплачено по десять тысяч рублей на каждого ребёнка. Позже министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что, для того чтобы получить данную выплату, необходимо будет лишь подать заявление онлайн, а всю остальную работу возьмёт на себя государство. Всего на это уйдёт около 170 миллиардов рублей. Кроме того, Путин поручил ввести выплаты на детей от восьми до шестнадцати лет из неполных семей. Президент указал на необходимость отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребёнка.
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