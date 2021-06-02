Белоруссия получила второй транш российского госкредита на $1 миллиард

Белоруссия получила 500 миллионов долларов в качестве второго транша государственного кредита РФ общей суммой в один миллиард долларов. Об этом сообщается на сайте Минфина республики.

"В соответствии с соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о предоставлении Правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита, заключённым 21 декабря 2020 года, 2 июня 2021 года на счёт Министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении.