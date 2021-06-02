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Белоруссия получила второй транш российского госкредита на $1 миллиард

Ранее в Кремле напомнили, что вопрос перечисления средств был анонсирован ещё "до всех историй с самолётом" авиакомпании Ryanair, экстренно севшим в Минске.

2 июня, 13:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Белоруссия получила 500 миллионов долларов в качестве второго транша государственного кредита РФ общей суммой в один миллиард долларов. Об этом сообщается на сайте Минфина республики.

"В соответствии с соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о предоставлении Правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита, заключённым 21 декабря 2020 года, 2 июня 2021 года на счёт Министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении.

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Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что вопрос перечисления средств был анонсирован ещё "до всех историй с самолётом" авиакомпании Ryanair, экстренно севшим в Минске.

Напомним, 28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи. Перед началом встречи Путин назвал всплеском эмоций события вокруг республики после инцидента с лайнером Ryanair. А Лукашенко заявил Путину, что ситуацию в Белоруссии пытаются "раскачать" до уровня августа прошлого года. При этом белорусский президент захватил на переговоры в Сочи доказательства, что за скандалом вокруг экстренной посадки борта Ryanair якобы скрывалась попытка дестабилизации в республике. Их переговоры продолжались более пяти часов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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