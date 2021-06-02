Катар заявил о почти полном завершении подготовки к чемпионату мира по футболу
Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах страны. Впервые в истории мундиаль пройдёт не летом, а зимой.
Фото © FIFA.com
Исполнительный директор по коммуникациям верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира по футболу 2022 года Фатма Аль-Наими заявила, что подготовка Катара к проведению турнира завершена на 95%. Об этом она сообщила в ходе сессии "Спорт — катализатор макроэкономических и социальных изменений" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Чемпионат мира — это праздник футбола, он должен установить определённый эталон во многих областях. С гордостью могу говорить о том, что подготовка к турниру завершена на 95%, городская и спортивная инфраструктуры фактически готовы", — цитирует Аль-Наими РИА "Новости". Она назвала турнир социальным и культурным проектом, у которого будут долгосрочные позитивные последствия.
Финальный турнир чемпионата мира 2022 года состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Первенство впервые в истории пройдёт зимой, а не летом. Организаторы приняли решение о переносе турнира для безопасности футболистов и болельщиков из-за летней жары на Ближнем Востоке. Катар станет первой в истории арабской страной, которая примет чемпионат мира по футболу. Матчи пройдут на восьми стадионах в семи городах. В соревнованиях примут участие 32 команды.
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