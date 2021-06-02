Катар заявил о почти полном завершении подготовки к чемпионату мира по футболу

Исполнительный директор по коммуникациям верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира по футболу 2022 года Фатма Аль-Наими заявила, что подготовка Катара к проведению турнира завершена на 95%. Об этом она сообщила в ходе сессии "Спорт — катализатор макроэкономических и социальных изменений" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Чемпионат мира — это праздник футбола, он должен установить определённый эталон во многих областях. С гордостью могу говорить о том, что подготовка к турниру завершена на 95%, городская и спортивная инфраструктуры фактически готовы", — цитирует Аль-Наими РИА "Новости". Она назвала турнир социальным и культурным проектом, у которого будут долгосрочные позитивные последствия.