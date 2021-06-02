Путин призвал активнее "вкладывать копеечку" в развитие туризма на Камчатке.

Напомним, что 19 мая в ходе совещания по реализации положений Послания Федеральному собранию Владимир Путин признался, что его задели слова Дмитрия Чернышенко о туристах на Камчатке. Вице-премьер, рассуждая о влиянии антропогенных факторов на природу, отметил, что в Долину гейзеров "нельзя пустить в десять раз больше народу — они просто там вытопчут всё". Но тут на защиту туристов встал сам президент. Он подчеркнул, что к людям нужно относиться не как к чужим, а как к своим, близким, "и тогда у нас будет всё лучше получаться", а в Долине гейзеров "ничего не вытопчут, если как следует организовать там работу".