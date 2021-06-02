Путин призвал активнее "вкладывать копеечку" в развитие туризма на Камчатке
Президент призвал вице-премьера Дмитрия Чернышенко продолжать уделять внимание этому вопросу и довести намеченные планы до реализации.
Фото © Kremlin.ru
Путин призвал активнее "вкладывать копеечку" в развитие туризма на Камчатке.
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Президент России Владимир Путин призвал активнее вкладывать средства в развитие туризма на Дальнем Востоке и Камчатке. Заявление прозвучало в среду на совещании с членами правительства. Путин призвал вице-премьера Дмитрия Чернышенко продолжать уделять внимание этому вопросу и довести намеченные планы до реализации.
"Что касается развития туризма на Дальнем Востоке, в том числе на Камчатке, здесь копеечку надо вкладывать в инфраструктуру, постепенно, аккуратненько, по плану просто работать, да и всё", — указал президент.
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Напомним, что 19 мая в ходе совещания по реализации положений Послания Федеральному собранию Владимир Путин признался, что его задели слова Дмитрия Чернышенко о туристах на Камчатке. Вице-премьер, рассуждая о влиянии антропогенных факторов на природу, отметил, что в Долину гейзеров "нельзя пустить в десять раз больше народу — они просто там вытопчут всё". Но тут на защиту туристов встал сам президент. Он подчеркнул, что к людям нужно относиться не как к чужим, а как к своим, близким, "и тогда у нас будет всё лучше получаться", а в Долине гейзеров "ничего не вытопчут, если как следует организовать там работу".
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