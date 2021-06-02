Мать издевается над ребёнком в Орле. Видео © Соцсети

Шокирующее видео издевательств над ребёнком 22-летней матери из Орла сняла во время вечеринки подруга женщины. Кадры стали достоянием общественности и дошли до правоохранительных органов. В объектив камеры попало, как малыш находился в кроватке и, видимо, закапризничал, чем разозлил мать. Она схватила его и бросила на пол. Прерванное застолье проходило 1 июня, в День защиты детей.

"Предварительно установлено, что в городе Орле жительница Заводского района 1999 года рождения истязала своего малолетнего сына. Принятыми мерами ребёнок у матери изъят и помещён в научно-клинический многопрофильный центр имени З.И. Круглой, его жизни и здоровью ничего не угрожает", — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Видео обросло тремя уголовными делами. Первое завела полиция по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Ещё два завёл Следком по статьям "Истязание" и "Халатность". Проверке подлежат не только бесчинства матери, которой грозит ограничение в родительских правах, но и участие или безучастие ответственных за безопасность ребёнка социальных служб.

"В рамках отдельно возбуждённого на основании материалов прокуратуры по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), уголовного дела будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и органов внутренних дел", — сообщили в следственных органах.