Украинский блогер Анатолий Шарий, давно проживающий в Прибалтике, прокомментировал сообщение СМИ о том, что Печерский суд Киева наложил арест на его имущество, которое в том числе находится за пределами страны: в Испании, РФ, Люксембурге и Канаде.

"Вчера Офис президента Украины проанонсировал, сегодня — Печерский суд арестовал имущество Анатолия Шария, десять лет не живущего на Украине и не ведущего на Украине никакой финансовой или хозяйственной деятельности. Арестовал, понятно, не на Украине, а в Европе, в России и, внимание, — в Канаде", — написал Шарий в своём телеграм-канале.

В своём комментарии он также задался риторическим вопросом к Владимиру Зеленскому и исковеркал его отчество, намекая на то, что украинский президент, позволяя принимать подобные решения, явно употребляет что-то запрещённое.

"Владимир Кокаинович, это что — истерика или сумасшествие? Ни одного решения по блокировке активов Коломойского, Пинчука, Порошенко, Ахметова в Европе. Мне кажется, это вообще первое такое решение. Теперь-то я знаю, кто виноват в пенсиях в 30 долларов в стране и разваленных больницах", — написал блогер.