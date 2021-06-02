Российским самолётам разрешили садиться в немецких аэропортах
Разрешение на полёты в Россию также предоставлено и компании Lufthansa.
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Российские самолёты могут снова приземляться в Германии. Такое решение было принято Минтрансом ФРГ после получения разрешения на полёты в Россию от Росавиации для авиакомпании Lufthansa.
"Российские власти выдали разрешение на пассажирские рейсы в Россию в июне. Поэтому регулярные рейсы Lufthansa в Москву и Санкт-Петербург могут продолжиться", — сообщает Reuters со ссылкой на авиакомпанию.
Ранее Lufthansa отменила рейсы в Россию из-за "отсутствия разрешения ведомств". Авиаперевозчик, однако, не уточнял, о каких именно ведомствах и какой страны идёт речь. Отмечается, что пассажиры были проинформированы об изменениях в расписании полётов.
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