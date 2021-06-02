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Российским самолётам разрешили садиться в немецких аэропортах

Разрешение на полёты в Россию также предоставлено и компании Lufthansa.

2 июня, 20:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российские самолёты могут снова приземляться в Германии. Такое решение было принято Минтрансом ФРГ после получения разрешения на полёты в Россию от Росавиации для авиакомпании Lufthansa.

"Российские власти выдали разрешение на пассажирские рейсы в Россию в июне. Поэтому регулярные рейсы Lufthansa в Москву и Санкт-Петербург могут продолжиться", — сообщает Reuters со ссылкой на авиакомпанию.

Lufthansa получила разрешение на рейсы в Россию в облёт Белоруссии

Lufthansa получила разрешение на рейсы в Россию в облёт Белоруссии

Ранее Lufthansa отменила рейсы в Россию из-за "отсутствия разрешения ведомств". Авиаперевозчик, однако, не уточнял, о каких именно ведомствах и какой страны идёт речь. Отмечается, что пассажиры были проинформированы об изменениях в расписании полётов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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