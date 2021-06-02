Российским самолётам разрешили садиться в немецких аэропортах

Российские самолёты могут снова приземляться в Германии. Такое решение было принято Минтрансом ФРГ после получения разрешения на полёты в Россию от Росавиации для авиакомпании Lufthansa.

"Российские власти выдали разрешение на пассажирские рейсы в Россию в июне. Поэтому регулярные рейсы Lufthansa в Москву и Санкт-Петербург могут продолжиться", — сообщает Reuters со ссылкой на авиакомпанию.