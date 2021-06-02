Гигантский краб Юра из Мурманска покорил участников ПМЭФ
Стенд, представляющий богатства Заполярья, предназначен для привлечения дополнительных инвестиций в регион.
Фото © Instagram / chibis.andrey
Гигантский краб Юра из Мурманска покорил участников ПМЭФ. Видео © Instagram / chibis.andrey
Делегация Мурманской области привезла на Петербургский международный экономический форум краба Юру из Териберки, чтобы показать богатства Арктики. Как отметил в посте в "Инстаграме" глава региона Андрей Чибис, ракообразное уже стало популярным среди гостей ПМЭФ.
"А если говорить о серьёзном, то уверен, что в следующие несколько дней будет много продуктивных встреч, дискуссий и решений по развитию нашего региона", — указал Чибис.
Уже в предстоящем августе в Мурманской области впервые откроют любительский лов на краба, передаёт сайт kp.ru. Поможет в привлечении дополнительных инвестиций в Заполярье и создание культурно-делового центра "Новый Мурманск".
Ранее сообщалось, что телеканал "360" представил новый логотип на ПМЭФ-2021. Он символизирует переход от телевизионной эпохи к современным технологиям и диджитал-контенту.
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