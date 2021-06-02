Трёхсторонние консультации по границе Азербайджана и Армении прошли в Москве

В Москве состоялись трёхсторонние консультации представителей России, Азербайджана и Армении. Речь на встрече шла о ситуации в отдельных приграничных районах двух этих республик.

"2 июня в Москве состоялись трехсторонние консультации представителей России, Азербайджана и Армении, на которых обсуждались пути деэскалации ситуации в отдельных приграничных районах Армении и Азербайджана", — сообщил источник ТАСС.

По его словам, по итогам встречи её участники договорились продолжить рабочие контакты.

Лайф рассказывал, что в середине мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, они под предлогом "уточнения границы" попытались провести "определённые работы". Он подчеркнул, что есть карта, утверждённая советской Арменией, советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между странами.