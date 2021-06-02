Политолог объяснил намерение Сената Чехии инициировать импичмент Земана
Специалист предполагает, что президент выглядит для парламентариев препятствием, которое нарушает евроатлантическую гармонию.
Michal Krumphanzl / CTK via ZUMA Press
Чешский президент Милош Земан занимает сбалансированную позицию по вопросу взаимоотношений республики с Россией, и именно это может быть причиной намерения сената инициировать импичмент политика, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
По словам политолога, если рассматривать внутриполитический ландшафт в Чехии, то Земана можно охарактеризовать как "человека, самостоятельно мыслящего и болеющего за интересы страны". Как говорит эксперт, подавляющая часть политиков, в том числе в чешском парламенте, привержены евроатлантическим ценностям и склонны копировать линию поведения США.
"Складывается впечатление, что для них президент выглядит как препятствие, что он нарушает евроатлантическую гармонию. Но я думаю, что не все депутаты парламента разделяют эту точку зрения. Наверное, должны быть дискуссии, дебаты, а также возможность высказаться самому Земану", — пояснил Оленченко свою точку зрения в интервью RT.
Как сообщалось ранее, Сенат Чехии задумал инициировать импичмент Милоша Земана. Комитет по безопасности Сената Парламента Чешской Республики полагает, что глава государства не способен выполнять непосредственные обязанности, поскольку якобы дезориентирован в происходящих политических событиях.
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