Политолог объяснил намерение Сената Чехии инициировать импичмент Земана

Чешский президент Милош Земан занимает сбалансированную позицию по вопросу взаимоотношений республики с Россией, и именно это может быть причиной намерения сената инициировать импичмент политика, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По словам политолога, если рассматривать внутриполитический ландшафт в Чехии, то Земана можно охарактеризовать как "человека, самостоятельно мыслящего и болеющего за интересы страны". Как говорит эксперт, подавляющая часть политиков, в том числе в чешском парламенте, привержены евроатлантическим ценностям и склонны копировать линию поведения США.

"Складывается впечатление, что для них президент выглядит как препятствие, что он нарушает евроатлантическую гармонию. Но я думаю, что не все депутаты парламента разделяют эту точку зрения. Наверное, должны быть дискуссии, дебаты, а также возможность высказаться самому Земану", — пояснил Оленченко свою точку зрения в интервью RT.