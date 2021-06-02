Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП в Египте, погибла женщина

Микроавтобус с десятью российскими туристами, в числе которых двое детей, попал в ДТП в Египте. Жертвой аварии стала гражданка РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

По данным собеседника агентства, следовавший из Каира в Хургаду автобус столкнулся с легковушкой. О вероятных пострадавших в аварии не сообщается, как и о причинах ДТП.