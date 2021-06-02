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Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП в Египте, погибла женщина

Авария произошла, когда путешественники следовали из Каира в Хургаду. Причины столкновения транспортного средства с легковушкой выясняются.

2 июня, 18:36

Фото © Shutterstock

Микроавтобус с десятью российскими туристами, в числе которых двое детей, попал в ДТП в Египте. Жертвой аварии стала гражданка РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

По данным собеседника агентства, следовавший из Каира в Хургаду автобус столкнулся с легковушкой. О вероятных пострадавших в аварии не сообщается, как и о причинах ДТП.

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Напомним, в начале апреля в Турции на трассе Конья — Аксарай произошло смертельное ДТП с участием российских туристов. Лайф публиковал видео с места аварии. Всего в автобусе находилось 32 российских туриста, один из которых погиб. Несколько человек были госпитализированы.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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