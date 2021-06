Международная Букеровская премия досталась французскому писателю Давиду Диопу

Победителем международной Букеровской премии (The 2021 Booker International Prize), которая присуждается за литературные труды на английском языке, стал француз Давид Диоп, автор романа "Родственная душа". Об этом сообщается в аккаунте The Booker Prizes в "Твиттере".

"Родственная душа" (Frère d'âme, англ. At Night All Blood is Black, букв. "Ночью любая кровь черна") Давида Диопа повествует о временах Первой мировой войны и колониального господства. Книга была переведена с французского на английский язык поэтом и писательницей Анной Московакис.