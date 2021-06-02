Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Международная Букеровская премия досталась французскому писателю Давиду Диопу

Лауреата выбирали из авторов шести книг, попавших в "короткий список". Среди них была и российская писательница Мария Степанова с книгой-эссе "Памяти памяти".

2 июня, 18:21

Фото © gettyimages

Международная Букеровская премия досталась французскому писателю Давиду Диопу. Видео © Twitter / TheBookerPrizes

Победителем международной Букеровской премии (The 2021 Booker International Prize), которая присуждается за литературные труды на английском языке, стал француз Давид Диоп, автор романа "Родственная душа". Об этом сообщается в аккаунте The Booker Prizes в "Твиттере".

Имя победителя объявила на торжественной церемонии в кафедральном соборе Ковентри председатель жюри премии британская писательница Люси Хаджес-Холлетт.

"Родственная душа" (Frère d'âme, англ. At Night All Blood is Black, букв. "Ночью любая кровь черна") Давида Диопа повествует о временах Первой мировой войны и колониального господства. Книга была переведена с французского на английский язык поэтом и писательницей Анной Московакис.

Писатель Ян Левин умер в возрасте 39 лет из-за коронавируса

Писатель Ян Левин умер в возрасте 39 лет из-за коронавируса

Победителя премии выбрали из авторов шести книг, попавших в "короткий список". Среди них была и российская писательница Мария Степанова с книгой-эссе "Памяти памяти". Жюри высоко отметило творчество россиянки.

У Пелевина украли телефон после получения литературной премии

У Пелевина украли телефон после получения литературной премии

Ранее сообщалось, что Шведская академия рассекретила архивы 50-летней давности о присуждении Александру Солженицыну Нобелевской премии. Писатель получил награду "за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы".

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Александр Пелевин стал обладателем литературной премии "Национальный бестселлер"

29 мая, 21:42

"Всё это было для шоу": Учредитель премии "Женщина года" оправдалась за присуждение награды лже-Алисе из "Яндекса"

вчера в 15:33

Досталось почти как Трампу: Twitter заблокировал аккаунт президента Нигерии

сегодня в 22:43

В Крыму началась всероссийская конференция Городов трудовой доблести

сегодня в 22:35

"Стал удалять iCloud": Попутчица рассказала о попытках Протасевича зачистить гаджеты перед посадкой

сегодня в 22:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1