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Зеленский внёс в Верховную раду неотложный законопроект об олигархах

Пресс-служба украинского лидера разъяснила, что таким образом он "демонстрирует политическую волю" к кардинальным изменениям в общественно-политическом устройстве страны. Особой конкретики при этом пока не приводится.

2 июня, 18:04
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт президента Украины</a></p>

Фото © Официальный сайт президента Украины

В Верховную раду Украины внесена инициатива президента Владимира Зеленского, направленная на борьбу с олигархами. Законопроект обозначен как неотложный. Его текста в открытом доступе пока нет, однако офис украинского лидера уже выпустил заявление, разъясняющее цель и задачи этого документа.

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По словам разработчиков, законопроект должен стать "первым шагом к ликвидации олигархической системы" на Украине. На основании этого документа должны разработать антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране.

В сообщении пресс-службы говорится, что, инициировав этот законопроект, Зеленский "демонстрирует политическую волю" к кардинальным изменениям в общественно-политическом устройстве страны.

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"Как показывает опыт других успешных стран, устранение монопольного положения ряда избранных лиц даст толчок к развитию среднего класса и ускорит развитие экономики", — указано на сайте президента Незалежной.

Лайф уже рассказывал, что нынешний президент Украины мнит себя борцом с олигархическими структурами, однако на сегодняшний день на его счету уголовное преследование единственной влиятельной персоны с солидным капиталом. И то многие считают, что дело носит политический характер. Речь идёт о Викторе Медведчуке, которого 13 мая Печерский районный суд Киева отправил под домашний арест.

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Напомним, что Государственное бюро расследований Незалежной возбудило уголовное дело против самого политика и его однопартийца Тараса Козака. Их обвиняют в госизмене и в "нарушении обычаев войны". Медведчук заявил, что не собирается прятаться от правосудия, но при этом отвергает все подозрения в свой адрес, связывая их с политическим преследованием.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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