Зеленский внёс в Верховную раду неотложный законопроект об олигархах

В Верховную раду Украины внесена инициатива президента Владимира Зеленского, направленная на борьбу с олигархами. Законопроект обозначен как неотложный. Его текста в открытом доступе пока нет, однако офис украинского лидера уже выпустил заявление, разъясняющее цель и задачи этого документа.

По словам разработчиков, законопроект должен стать "первым шагом к ликвидации олигархической системы" на Украине. На основании этого документа должны разработать антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране.

В сообщении пресс-службы говорится, что, инициировав этот законопроект, Зеленский "демонстрирует политическую волю" к кардинальным изменениям в общественно-политическом устройстве страны.

"Как показывает опыт других успешных стран, устранение монопольного положения ряда избранных лиц даст толчок к развитию среднего класса и ускорит развитие экономики", — указано на сайте президента Незалежной.