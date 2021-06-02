Зеленский внёс в Верховную раду неотложный законопроект об олигархах
Пресс-служба украинского лидера разъяснила, что таким образом он "демонстрирует политическую волю" к кардинальным изменениям в общественно-политическом устройстве страны. Особой конкретики при этом пока не приводится.
В Верховную раду Украины внесена инициатива президента Владимира Зеленского, направленная на борьбу с олигархами. Законопроект обозначен как неотложный. Его текста в открытом доступе пока нет, однако офис украинского лидера уже выпустил заявление, разъясняющее цель и задачи этого документа.
По словам разработчиков, законопроект должен стать "первым шагом к ликвидации олигархической системы" на Украине. На основании этого документа должны разработать антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране.
В сообщении пресс-службы говорится, что, инициировав этот законопроект, Зеленский "демонстрирует политическую волю" к кардинальным изменениям в общественно-политическом устройстве страны.
"Как показывает опыт других успешных стран, устранение монопольного положения ряда избранных лиц даст толчок к развитию среднего класса и ускорит развитие экономики", — указано на сайте президента Незалежной.
Лайф уже рассказывал, что нынешний президент Украины мнит себя борцом с олигархическими структурами, однако на сегодняшний день на его счету уголовное преследование единственной влиятельной персоны с солидным капиталом. И то многие считают, что дело носит политический характер. Речь идёт о Викторе Медведчуке, которого 13 мая Печерский районный суд Киева отправил под домашний арест.
Напомним, что Государственное бюро расследований Незалежной возбудило уголовное дело против самого политика и его однопартийца Тараса Козака. Их обвиняют в госизмене и в "нарушении обычаев войны". Медведчук заявил, что не собирается прятаться от правосудия, но при этом отвергает все подозрения в свой адрес, связывая их с политическим преследованием.
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