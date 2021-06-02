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Вильфанд посоветовал россиянам носить сомбреро летом

Бурная активность солнца может навредить общему самочувствию людей, вызвать проблемы с кожей и не только.

2 июня, 17:54
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Для защиты своего здоровья летом стоит ежедневно проверять прогноз ультрафиолетового излучения. В случае если индекс превышает шесть единиц, не стоит выходить на улицу без сомбреро. Такую рекомендацию россиянам предоставил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в ходе онлайн-конференции.

"Есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения, и там с большим удовольствием читаешь, что, "если вы видите прогноз индекса больше шести, нужно носить широкополую шляпу, в кавычках сомбреро. У нас не носят сомбреро, но, может быть, имеет смысл для своего здоровья приобрести такую шляпу", — объяснил синоптик.

По словам Вильфанда, не стоит показываться на солнце с 9 до 14 часов, если УФ-индекс составляет более восьми-девяти единиц. Ультрафиолетовые лучи негативно влияют на общее самочувствие, кожу и слизистую оболочку глаз. С показателями солнечной активности россияне могут ознакомиться на сайтах Гидрометцентра и Росгидромета.

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Роман Вильфанд ранее предупредил россиян об "опасном" солнце. Нужно очень внимательно следить за индексом ультрафиолетовой радиации. Длительное нахождение на солнце приводит к негативным последствиям, напомнил синоптик.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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