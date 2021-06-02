Вильфанд посоветовал россиянам носить сомбреро летом

Для защиты своего здоровья летом стоит ежедневно проверять прогноз ультрафиолетового излучения. В случае если индекс превышает шесть единиц, не стоит выходить на улицу без сомбреро. Такую рекомендацию россиянам предоставил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в ходе онлайн-конференции.

"Есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения, и там с большим удовольствием читаешь, что, "если вы видите прогноз индекса больше шести, нужно носить широкополую шляпу, в кавычках сомбреро. У нас не носят сомбреро, но, может быть, имеет смысл для своего здоровья приобрести такую шляпу", — объяснил синоптик.

По словам Вильфанда, не стоит показываться на солнце с 9 до 14 часов, если УФ-индекс составляет более восьми-девяти единиц. Ультрафиолетовые лучи негативно влияют на общее самочувствие, кожу и слизистую оболочку глаз. С показателями солнечной активности россияне могут ознакомиться на сайтах Гидрометцентра и Росгидромета.