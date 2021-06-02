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В Кремле отреагировали на отказ Женевы аккредитовывать привитых "Спутником V"

Основанием для работы сотрудников СМИ на саммите России и США стал отрицательный результат ПЦР-теста или вакцинация любым одобренным в Европе препаратом. Ни одной из российских вакцин, напомним, в этом списке нет.

2 июня, 17:43

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Решение Швейцарии не принимать для аккредитации на саммит Россия — США сертификатов о вакцинации "Спутником V" не повлияет на организацию встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На вопрос, повлияет ли это на настрой российской стороны и не планируется ли в связи с этим рассмотреть другую площадку, представитель Кремля ответил отрицательно.

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Кроме того, по словам Пескова, Швейцария не предъявляла требований к российской делегации об обязательной прививке вакциной, одобренной в Европе, или наличии тестов на коронавирус.

"Нет", — ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.

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Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на данный момент пока не известно, состоится ли пресс-конференция лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена после встречи в Женеве. По его словам, также пока не определён и формат работы СМИ на саммите.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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