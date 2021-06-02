Экстрасенс Дарья Миронова рассказала Лайфу, каким видит развитие любовных отношений между фронтменом группы Little Big Ильёй Прусикиным и вокалисткой Софьей Таюрской. Парапсихолог считает, что роман двух звёзд эстрады продлится не более трёх лет. Отношения возникли на эмоциональности и страсти, а последняя, в отличие от любви, имеет свойство быстро угасать, пояснила специалист.

"К сожалению, страсть имеет свойство, в отличие от любви, быстро зажигаться и так же быстро сгорать. Максимальный срок людей в таком страстном творческом союзе — 2,5–3 года. И этой страсти жить до трёх лет", — считает Дарья Миронова.

Экстрасенс назвала отношения между музыкантами интересным и творческим союзом. Миронова предсказала, что результатом взаимодействия молодых людей станет активное сотрудничество. Яркий роман и накал страстей подтолкнёт творческие натуры к созданию новых хитов. А когда Ильич "нагуляется", вернётся в семью, уверена парапсихолог.

"Для них это приключение. Творческим людям как воздух необходимы новые эмоции. Семья и бывшая жена это поймёт", — объяснила Миронова.

В беседе с Ксенией Собчак певица Софья Таюрская ранее подтвердила слухи о романе с Прусикиным и заявила, что не является "разлучницей". Но не все ей поверили.