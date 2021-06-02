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"Он вернётся в семью": Экстрасенс рассказала, сколько продлится роман Ильича с Таюрской

Little Big ждут новые хиты и творческое обновление, поскольку бурные эмоции благотворно повлияют на взаимное сотрудничество фронтмена группы и вокалистки, уверена парапсихолог.

2 июня, 17:26
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CPnkX_NhXiY/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instagram.com/liyaprusikin</a></p>

Фото © instagram.com/liyaprusikin

Экстрасенс Дарья Миронова рассказала Лайфу, каким видит развитие любовных отношений между фронтменом группы Little Big Ильёй Прусикиным и вокалисткой Софьей Таюрской. Парапсихолог считает, что роман двух звёзд эстрады продлится не более трёх лет. Отношения возникли на эмоциональности и страсти, а последняя, в отличие от любви, имеет свойство быстро угасать, пояснила специалист.

"К сожалению, страсть имеет свойство, в отличие от любви, быстро зажигаться и так же быстро сгорать. Максимальный срок людей в таком страстном творческом союзе — 2,5–3 года. И этой страсти жить до трёх лет", — считает Дарья Миронова.

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Экстрасенс назвала отношения между музыкантами интересным и творческим союзом. Миронова предсказала, что результатом взаимодействия молодых людей станет активное сотрудничество. Яркий роман и накал страстей подтолкнёт творческие натуры к созданию новых хитов. А когда Ильич "нагуляется", вернётся в семью, уверена парапсихолог.

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"Для них это приключение. Творческим людям как воздух необходимы новые эмоции. Семья и бывшая жена это поймёт", — объяснила Миронова.

В беседе с Ксенией Собчак певица Софья Таюрская ранее подтвердила слухи о романе с Прусикиным и заявила, что не является "разлучницей". Но не все ей поверили.

Напомним, до романа с Таюрской Илья Прусикин почти пять лет прожил с Ирой Смелой. Ребята не только официально оформили свои отношения — за время брака у них родился сын Добрыня. О расставании и его причине пара объявила в конце лета 2020-го. Спустя несколько месяцев в интервью Собчак Смелая рассказала, что причиной разрыва стали вечные гастроли мужа и последовавшие за этим разногласия, а слухи о романе супруга опровергать не стала.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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