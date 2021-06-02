Столтенберг и Джонсон призвали Белоруссию освободить политзаключённых
Глава НАТО и британский премьер подчеркнули необходимость полного объяснения причин и обстоятельств ареста оппозиционера Романа Протасевича и его девушки — россиянки Софии Сапеги.
Фото © ТАСС / РА / Justin Tallis
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывают белорусские власти освободить политических заключённых и предоставить полное объяснение инцидента с экстренной посадкой в Минске лайнера Ryanair. Об этом сообщили на сайте британского правительства по итогам двусторонних переговоров в Лондоне.
"Они осудили недавние действия, предпринятые Белоруссией по аресту Романа Протасевича и Софии Сапеги. Они согласились с тем, что белорусский режим должен освободить политических заключённых и предоставить полное объяснение случившегося", — отмечается в публикации.
В ходе переговоров стороны также обсудили вывод войск из Афганистана и роль НАТО в противостоянии геополитическим вызовам. В качестве примера упомянуты проблемы изменения климата.
Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair и задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС и пригрозили Минску новыми санкциями.
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