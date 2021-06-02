Столтенберг и Джонсон призвали Белоруссию освободить политзаключённых

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывают белорусские власти освободить политических заключённых и предоставить полное объяснение инцидента с экстренной посадкой в Минске лайнера Ryanair. Об этом сообщили на сайте британского правительства по итогам двусторонних переговоров в Лондоне.

"Они осудили недавние действия, предпринятые Белоруссией по аресту Романа Протасевича и Софии Сапеги. Они согласились с тем, что белорусский режим должен освободить политических заключённых и предоставить полное объяснение случившегося", — отмечается в публикации.