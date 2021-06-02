Глава ФНС назвал возраст самого пожилого самозанятого россиянина

Возраст самого пожилого самозанятого россиянина составляет 96 лет. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

"У нас детей до 18 лет уже больше 30 тысяч самозанятых, причём больше всего в Магаданской области. Знаете, что ещё интересно? У нас самый пожилой самозанятый — 96 лет, тоже человек работает", — сказал руководитель ФНС, добавив, что на данный момент в таком же статусе зарегистрировано примерно 79 тысяч человек старше 60 лет.

По словам Егорова, сейчас число самозанятых в России достигло 2,4 миллиона. При этом 39% из них — женщины, а остальные — мужчины. Первые в основном занимаются в отрасли красоты, а также работают репетиторами, нянями или кондитерами. Мужчины обычно занимаются ремонтом автомобилей или работают грузчиками.

Ранее Лайф писал, что в аппарате бизнес-омбудсмена призвали снять с самозанятых ограничения по видам деятельности. Там отметили, что самозанятые сильно ущемлены в социальном плане. Так, они не могут выплачивать взносы в ФСС и Фонд обязательного медицинского страхования, вследствие чего остаются без защиты в случае утраты трудоспособности или ухода в декретный отпуск.