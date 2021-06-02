В СПЧ предложили ввести номерные знаки для электросамокатов и ограничить их скорость

Члены Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека подготовили предложения по совершенствованию законодательства в части использования электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколёс и других подобных транспортных средств в местах отдыха горожан. В частности, речь идёт о введении номерных знаков, а также ограничении скорости.

"В последнее время в СМИ и социальных сетях практически ежедневно появляются сообщения об инцидентах, связанных с эксплуатацией электрических самокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколёс и иных подобных средств в местах отдыха горожан. Высокая скорость передвижения данных транспортных средств значительно увеличивает риски причинения вреда пешеходам и их имуществу, а отсутствие адекватного правового регулирования затрудняет возмещение вреда", — говорится в сообщении пресс-службы СПЧ.

Так, члены Совета предлагают дополнить ПДД специальной главой, регулирующей передвижение таких транспортных средств, ограничить их скорость, в том числе исходя из возраста лица, управляющих ими, а также ввести обязательное страхование гражданской ответственности арендаторов и работников курьерских служб при использовании подобных транспортных средств.

Кроме того, в СПЧ предложили обязать таких водителей переходить на шаг, если их движение создаёт опасность для пешеходов, а также оснастить транспорт номерными знаками и отнести его к числу источников повышенной опасности. В сообщении подчёркивается, что совет выступает за "скорейшее профессиональное обсуждение сложившейся ситуации и мер по снижению рисков для всех заинтересованных сторон", для чего перечисленные выше инициативы были направлены руководству МВД России и в Исследовательский центр частного права имени Алексеева при Президенте РФ.