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"Нет, я люблю их!": Солист Rammstein по-русски обратился к детям, снявшимся в его клипе

В ролике демонстрируется история о мальчике, который подвергается постоянным нападкам сверстников, а во взрослом возрасте становится жестоким убийцей.

2 июня, 16:32
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPnlRqqpw-p/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">till_lindemann_official</a></p>

Фото © Instagram / till_lindemann_official

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн на русском языке обратился к юным актёрам, которые приняли участие в съёмке его нового клипа на песню Ich hasse Kinder, что в переводе означает: "Я ненавижу детей". Пост, опубликованный на странице в "Инстаграме", музыкант сопроводил фотографией из ролика.

"Хочу поблагодарить наших прекрасных детей за совместную работу над клипом. Это было круто!" — написал музыкант на русском языке, а после на немецком добавил: Nein ich liebe sie! — что переводится как "Нет, я люблю их!".

Нужно лучше учить историю: Коммунистов возмутил новый клип Линдеманна с советскими пионерами про ненависть к детям

Нужно лучше учить историю: Коммунистов возмутил новый клип Линдеманна с советскими пионерами про ненависть к детям

"Всем бы такого классного руководителя", "Повезло детям", "Дети ещё не знают, насколько это классное фото", — восхитились русскоязычные поклонники в комментариях под постом артиста.

Режиссёра нового клипа солиста Rammstein обвинили в невыплате гонорара за переработку на съёмках

Режиссёра нового клипа солиста Rammstein обвинили в невыплате гонорара за переработку на съёмках

Ранее Лайф писал, что солист Rammstein в День защиты детей выпустил клип на песню про ненависть к малышам. В видео представлены пионеры, плачущий бюст Ленина и несколько стереотипных образов о советской жизни. В ролике также снялись российские актёры Аглая Тарасова и Александр Ревва.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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