"Нет, я люблю их!": Солист Rammstein по-русски обратился к детям, снявшимся в его клипе
В ролике демонстрируется история о мальчике, который подвергается постоянным нападкам сверстников, а во взрослом возрасте становится жестоким убийцей.
Фото © Instagram / till_lindemann_official
Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн на русском языке обратился к юным актёрам, которые приняли участие в съёмке его нового клипа на песню Ich hasse Kinder, что в переводе означает: "Я ненавижу детей". Пост, опубликованный на странице в "Инстаграме", музыкант сопроводил фотографией из ролика.
"Хочу поблагодарить наших прекрасных детей за совместную работу над клипом. Это было круто!" — написал музыкант на русском языке, а после на немецком добавил: Nein ich liebe sie! — что переводится как "Нет, я люблю их!".
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"Всем бы такого классного руководителя", "Повезло детям", "Дети ещё не знают, насколько это классное фото", — восхитились русскоязычные поклонники в комментариях под постом артиста.
Ранее Лайф писал, что солист Rammstein в День защиты детей выпустил клип на песню про ненависть к малышам. В видео представлены пионеры, плачущий бюст Ленина и несколько стереотипных образов о советской жизни. В ролике также снялись российские актёры Аглая Тарасова и Александр Ревва.
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