Автоэксперты подсчитали, сколько штрафов грозит блогеру-лихачу на лимонном "порше" за гонки по Невскому проспекту

Автоэксперты оценили агрессивную езду блогера-лихача на лимонном "порше", который устроил "форсаж" на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Своим мнением они поделились в беседе с Лайфом.

"Как по мне, агрессивное вождение здесь налицо. Данный автовладелец подвергает опасности жизни не только себя, но и всех окружающих: пешеходов и ни в чём не повинных автомобилистов. Вот так играть источником повышенной опасности (машиной. — Прим. Лайфа) — не только штраф, а лишение прав рыдает по этому водителю. Судя по видео, скорость не более 120 км/ч", — отметил автоюрист Дмитрий Славнов, добавив, что "чувствует пилот дорогу".

В свою очередь автоэксперт Константин Юрков, проанализировав видео, отметил, что водитель двигается со скоростью явно больше 100 километров в час. По его мнению, молодой человек должен получить несколько штрафов за выезд на полосу для маршрутных транспортных средств (3000 рублей), выезд на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора (1500 рублей), нарушение разметки (500 рублей). Итого за свою поездку в стиле голливудского блокбастера блогер может как минимум заплатить около 30 тысяч, а как максимум — лишиться водительских прав.

"Видны явные признаки агрессивного вождения, видно, что подрезает, резко перестраивается. Движение явно выше, чем скорость в потоке, и плюс проезд на запрещающий сигнал светофора. Это такая же ситуация, как с Ефремовым, чудо, что он никого не покалечил", — добавил в свою очередь автоюрист Алексей Чугаев.