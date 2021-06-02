В Москве из-за слишком тёмной тонировки задержали блогера Гошу Ерохина, уклонявшегося от армии

Блогера Гошу Ерохина задержали в Москве из-за слишком тёмной тонировки и доставили в военкомат. Видео © Instagram / gosha2048

В Москве сотрудникам ДПС пришлось организовать целую спецоперацию, чтобы задержать блогера Гошу Ерохина, тонировка на автомобиле которого не соответствует разрешённым значениям. Как сообщает телеканал "360", полицейские остановили машину блогера, однако ему удалось скрыться от стражей порядка, но ненадолго — на Алтуфьевском шоссе Ерохина всё же поймали.

По данным СМИ, передвижения молодого человека вычислили по камерам наблюдения.

Сам блогер освещал задержание в "Инстаграме". Подписчикам он пожаловался, что правоохранители останавливают его каждый день. В одной из сториз Ерохин показал, как садится в автомобиль ДПС, а следующее видео, судя по кадрам, он снимал уже из военкомата. При этом с сотрудником комиссариата, судя по всему, у него случился конфликт: мужчина утверждал, что блогер отказывается от повестки в армию, в то время как Ерохин заявлял противоположное. О том, что Ерохин уклонялся от армии, сообщает и ТАСС.

"Полицейские выяснили, что молодой человек по базам проходит как уклонист от прохождения военной службы. Он был передан сотрудникам военкомата", — пояснил собеседник агентства.

Как уточнил источник Лайфа, в данный момент с молодым человеком работают сотрудники ГИБДД.