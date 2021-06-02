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Вице-премьер Белоусов заявил, что в кабмине не ставят задачу отъёма денег у металлургов

Ранее в беседе с РБК Белоусов рассказал, как российские металлургические компании "нахлобучили" страну и госбюджет на 100 миллиардов рублей.

2 июня, 15:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российское правительство не ставит перед собой задачу изъять дополнительные доходы у металлургов, но считает необходимым уложиться в параметры подорожавших из-за повышения цен на металлопродукцию проектов. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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В конце мая Белоусов заявил, что российские металлургические компании "нахлобучили" государство и госбюджет на 100 миллиардов рублей. По его словам, произошло это во время пандемии коронавируса в прошлом году на фоне увеличения цен на мировом рынке. После этого глава Минпромторга Денис Мантуров провёл совещание с металлургами.

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"Нет задачи отобрать деньги у металлургов, зато есть задача вписать государственные и окологосударственные программы. Потому что помимо госкапвложений есть ещё программа строительства жилья. <...> Они — как сообщающиеся сосуды", — сказал Белоусов на ПМЭФ.

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А недавно Лайф рассказал подробнее о том, как Правительство РФ "нахлобучили" на 100 ярдов. Также мы выяснили, как российские металлурги смогли обмануть чиновников и что им теперь за это будет.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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