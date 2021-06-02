Вице-премьер Белоусов заявил, что в кабмине не ставят задачу отъёма денег у металлургов

Российское правительство не ставит перед собой задачу изъять дополнительные доходы у металлургов, но считает необходимым уложиться в параметры подорожавших из-за повышения цен на металлопродукцию проектов. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

В конце мая Белоусов заявил, что российские металлургические компании "нахлобучили" государство и госбюджет на 100 миллиардов рублей. По его словам, произошло это во время пандемии коронавируса в прошлом году на фоне увеличения цен на мировом рынке. После этого глава Минпромторга Денис Мантуров провёл совещание с металлургами.

"Нет задачи отобрать деньги у металлургов, зато есть задача вписать государственные и окологосударственные программы. Потому что помимо госкапвложений есть ещё программа строительства жилья. <...> Они — как сообщающиеся сосуды", — сказал Белоусов на ПМЭФ.