На первом плане — интересы людей: Путин оценил вклад "Единой России" в развитие страны
По словам президента, партия стала инициатором ряда антикризисных мер в период пандемии.
Владимир Путин положительно оценил деятельность "Единой России". Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин указал на вклад партии "Единая Россия" в решение задач по развитию страны. Об этом он сказал на встрече с руководством политического движения и участниками праймериз.
"В целом партия продуктивно участвует в решении ключевых задач социально-экономического развития страны. Ставит здесь на первый план интересы людей, делает всё для того, чтобы укрепить доверие своих избирателей", — отметил президент.
По словам Путина, члены "Единой России" активно помогали нуждавшимся в период пандемии. Также партия стала инициатором ряда антикризисных мер.
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев ранее пригласил президента Владимира Путина принять участие в предвыборном съезде партии, который состоится 19 июня. На нём единороссы планируют принять предвыборную программу партии и утвердить списки кандидатов на выборах.
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