Владимир Путин положительно оценил деятельность "Единой России". Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин указал на вклад партии "Единая Россия" в решение задач по развитию страны. Об этом он сказал на встрече с руководством политического движения и участниками праймериз.

"В целом партия продуктивно участвует в решении ключевых задач социально-экономического развития страны. Ставит здесь на первый план интересы людей, делает всё для того, чтобы укрепить доверие своих избирателей", — отметил президент.

По словам Путина, члены "Единой России" активно помогали нуждавшимся в период пандемии. Также партия стала инициатором ряда антикризисных мер.