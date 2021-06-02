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На первом плане — интересы людей: Путин оценил вклад "Единой России" в развитие страны

По словам президента, партия стала инициатором ряда антикризисных мер в период пандемии.

2 июня, 13:50

Владимир Путин положительно оценил деятельность "Единой России". Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин указал на вклад партии "Единая Россия" в решение задач по развитию страны. Об этом он сказал на встрече с руководством политического движения и участниками праймериз.

"В целом партия продуктивно участвует в решении ключевых задач социально-экономического развития страны. Ставит здесь на первый план интересы людей, делает всё для того, чтобы укрепить доверие своих избирателей", — отметил президент.

По словам Путина, члены "Единой России" активно помогали нуждавшимся в период пандемии. Также партия стала инициатором ряда антикризисных мер.

Больше половины победителей праймериз ЕР не являются членами партии, заявил Путин

Больше половины победителей праймериз ЕР не являются членами партии, заявил Путин

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев ранее пригласил президента Владимира Путина принять участие в предвыборном съезде партии, который состоится 19 июня. На нём единороссы планируют принять предвыборную программу партии и утвердить списки кандидатов на выборах.

Медведев заявил о хакерских атаках из-за рубежа на праймериз ЕР

Медведев заявил о хакерских атаках из-за рубежа на праймериз ЕР

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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