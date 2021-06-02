Медведев пригласил Путина на съезд "Единой России" 19 июня

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пригласил президента Владимира Путина принять участие в предвыборном съезде партии, который состоится 19 июня.

"Хотел бы, Владимир Владимирович, вас пригласить принять в этом мероприятии участие", — сказал Медведев в ходе встречи президента с руководством партии и участниками праймериз.

Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщал, что съезд пройдёт в три этапа. На первом съезде, который как раз и состоится 19 июня, будет принята предвыборная программа партии и будут утверждены списки кандидатов на выборах. Второй этап съезда должен состояться в августе, на нём будет утверждена предвыборная программа, а заключительный этап — уже после 19 сентября, на котором единороссы подведут итоги кампании.