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Медведев пригласил Путина на съезд "Единой России" 19 июня

На этом съезде единороссы планируют принять предвыборную программу партии и утвердить списки кандидатов на выборах.

2 июня, 13:27

Фото © Kremlin.ru

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пригласил президента Владимира Путина принять участие в предвыборном съезде партии, который состоится 19 июня.

"Хотел бы, Владимир Владимирович, вас пригласить принять в этом мероприятии участие", — сказал Медведев в ходе встречи президента с руководством партии и участниками праймериз.

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Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщал, что съезд пройдёт в три этапа. На первом съезде, который как раз и состоится 19 июня, будет принята предвыборная программа партии и будут утверждены списки кандидатов на выборах. Второй этап съезда должен состояться в августе, на нём будет утверждена предвыборная программа, а заключительный этап — уже после 19 сентября, на котором единороссы подведут итоги кампании.

Напомним, что выдвижение кандидатов на праймериз стартовало 15 марта и завершилось 14 мая, в общей сложности на предварительное голосование к думским выборам зарегистрировалось более 5,5 тыс. человек. Основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат, в нём голосование проходило с 24 по 30 мая, а голосование на участках проводилось только один день — 30 мая —  с 08:00 до 20:00 по местному времени.

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Итоги предварительного голосования уже подведены. К примеру, спикер Госдумы Вячеслав Володин победил в праймериз "Единой России" от Саратовской области, а первая женщина-космонавт Валентина Терешкова — от Ярославской. Яровая победила в праймериз на Камчатке с большим отрывом от соперников, а вот бывшая "татушка" Юлия Волкова с треском проиграла в Ивановской области. По словам председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, предварительное голосование к выборам в Госдуму стало самым масштабным. В нём приняло участие свыше 11 миллионов человек, это более 10% избирателей в стране.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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