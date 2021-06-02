Больше половины победителей праймериз ЕР не являются членами партии, заявил Путин

Большинство победителей предварительного голосования, которое провела "Единая Россия", не являются членами партии. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, благодаря праймериз произошло серьёзное обновление списка кандидатов в Госдуму от партии.

"Знаю, что обновление серьёзное. Там свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования — это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан", — сказал глава государства на встрече с руководством "Единой России" и победителями праймериз.