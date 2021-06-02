Больше половины победителей праймериз ЕР не являются членами партии, заявил Путин
Президент также поблагодарил всех членов и сторонников политсилы за напряжённую большую работу в условиях эпидемии. По его словам, в ходе предварительного голосования прозвучало много наказов, за реализацию которых "Единая Россия" должна нести ответственность.
Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Ильин
Большинство победителей предварительного голосования, которое провела "Единая Россия", не являются членами партии. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, благодаря праймериз произошло серьёзное обновление списка кандидатов в Госдуму от партии.
"Знаю, что обновление серьёзное. Там свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования — это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан", — сказал глава государства на встрече с руководством "Единой России" и победителями праймериз.
Кроме того, российский лидер отметил, что "Единая Россия" — единственная партия, которая проводит праймериз, а следовательно не боится критики. Президент также поблагодарил всех членов и сторонников ЕР за напряжённую большую работу в условиях эпидемии коронавируса. По словам Путина, в ходе предварительного голосования прозвучало много наказов, за реализацию которых партия должна нести ответственность. "Здесь ничего нельзя упустить или забыть", — добавил глава государства.
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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин победил в праймериз "Единой России" от Саратовской области, а первая женщина-космонавт Валентина Терешкова — от Ярославской. По словам председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, предварительное голосование к выборам в Госдуму стало самым масштабным. В нём приняло участие свыше 11 миллионов человек, это более 10% избирателей в стране.
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