В лимонном "порше", который устроил гонки по Питеру, находился блогер из особого списка ГИБДД

Сегодня жители Санкт-Петербурга почувствовали себя героями голливудского боевика с гонками — и всё из-за неизвестного лихача. Он буквально летел на "порше" без номеров по Невскому проспекту, обгоняя, подрезая и мешая движению. На него правоохранителям пожаловались уже несколько очевидцев, но поймать сорвиголову пока не удалось.

Видео © Instagram / dmitryru

Приоткрыть завесу тайны удалось телеграм-каналу LifeShot, который обнаружил, что в салоне спорткара находился ещё и известный блогер Дмитрий Рудиков. Парень обозревает роскошные машины на YouTube, а на его инстаграм подписано больше 650 тысяч человек. Блогер постоянно хвастается перед фанатами дорогим автопарком и не стесняется быстрой езды. Поездка по городу оставила у Дмитрия кучу эмоций.

Фото © Instagram / dmitryru

Это просто охренеть как рискованно, быстро, нереально и ненормально. Тачка просто космолётище! Дмитрий Рудиков

В результате такой выходки блогера и неизвестного водителя никто не пострадал, а сообщений о ДТП пока не поступало. Хотя Дмитрия насмешила реакция СМИ, в заметках которых неодобрительно осветили его форсаж. "Шок-контент", — пошутил блогер в сториз.

Фото © Instagram / dmitryru