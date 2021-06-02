Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В лимонном "порше", который устроил гонки по Питеру, находился блогер из особого списка ГИБДД

Парень уже похвастался в блоге быстрой поездкой по Невскому проспекту, развеселившись от новостей о его выходке.

2 июня, 14:14

Фото © Instagram / dmitryru

Сегодня жители Санкт-Петербурга почувствовали себя героями голливудского боевика с гонками — и всё из-за неизвестного лихача. Он буквально летел на "порше" без номеров по Невскому проспекту, обгоняя, подрезая и мешая движению. На него правоохранителям пожаловались уже несколько очевидцев, но поймать сорвиголову пока не удалось.

Видео © Instagram / dmitryru

Приоткрыть завесу тайны удалось телеграм-каналу LifeShot, который обнаружил, что в салоне спорткара находился ещё и известный блогер Дмитрий Рудиков. Парень обозревает роскошные машины на YouTube, а на его инстаграм подписано больше 650 тысяч человек. Блогер постоянно хвастается перед фанатами дорогим автопарком и не стесняется быстрой езды. Поездка по городу оставила у Дмитрия кучу эмоций.

Фото © Instagram / dmitryru

Фото © Instagram / dmitryru

Это просто охренеть как рискованно, быстро, нереально и ненормально. Тачка просто космолётище!

Дмитрий Рудиков

В результате такой выходки блогера и неизвестного водителя никто не пострадал, а сообщений о ДТП пока не поступало. Хотя Дмитрия насмешила реакция СМИ, в заметках которых неодобрительно осветили его форсаж. "Шок-контент", — пошутил блогер в сториз.

Фото © Instagram / dmitryru

Фото © Instagram / dmitryru

В этот раз всё закончилось благополучно, чего нельзя сказать о прошлых гонках блогера. В июле 2020 года уже произошла авария с его участием, блогер был за рулём Lamborghini Huracan ярко-жёлтого цвета. За любовь к опасной езде он попал в особый список ГИБДД, который был заведён после случая с Эдвардом Билом. В него также внесли Настю Ивлееву и Гусейна Гасанова.

Ивлеева лишилась любимого "ламборгини", когда инспекторы подсчитали её штрафы всего за 3 месяца

Ивлеева лишилась любимого "ламборгини", когда инспекторы подсчитали её штрафы всего за 3 месяца

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Даня Милохин ответил на вопрос о госрегулировании TikTok

сегодня в 14:06

Лихач на лимонном "порше" без номеров устроил "форсаж" на Невском проспекте

сегодня в 10:08

Мальчик в свой день рождения случайно снял на видео, как его отец и брат утонули в озере

сегодня в 12:23

Вопрос проведения пресс-конференции Путина и Байдена по итогам саммита пока не решён, заявил Песков

сегодня в 15:13
Life

Ошибка на миллиарды: как жителей Камчатки 20 лет пытаются посадить на газ

сегодня в 15:13

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1