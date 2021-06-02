В лимонном "порше", который устроил гонки по Питеру, находился блогер из особого списка ГИБДД
Парень уже похвастался в блоге быстрой поездкой по Невскому проспекту, развеселившись от новостей о его выходке.
Сегодня жители Санкт-Петербурга почувствовали себя героями голливудского боевика с гонками — и всё из-за неизвестного лихача. Он буквально летел на "порше" без номеров по Невскому проспекту, обгоняя, подрезая и мешая движению. На него правоохранителям пожаловались уже несколько очевидцев, но поймать сорвиголову пока не удалось.
Видео © Instagram / dmitryru
Приоткрыть завесу тайны удалось телеграм-каналу LifeShot, который обнаружил, что в салоне спорткара находился ещё и известный блогер Дмитрий Рудиков. Парень обозревает роскошные машины на YouTube, а на его инстаграм подписано больше 650 тысяч человек. Блогер постоянно хвастается перед фанатами дорогим автопарком и не стесняется быстрой езды. Поездка по городу оставила у Дмитрия кучу эмоций.
Это просто охренеть как рискованно, быстро, нереально и ненормально. Тачка просто космолётище!
В результате такой выходки блогера и неизвестного водителя никто не пострадал, а сообщений о ДТП пока не поступало. Хотя Дмитрия насмешила реакция СМИ, в заметках которых неодобрительно осветили его форсаж. "Шок-контент", — пошутил блогер в сториз.
В этот раз всё закончилось благополучно, чего нельзя сказать о прошлых гонках блогера. В июле 2020 года уже произошла авария с его участием, блогер был за рулём Lamborghini Huracan ярко-жёлтого цвета. За любовь к опасной езде он попал в особый список ГИБДД, который был заведён после случая с Эдвардом Билом. В него также внесли Настю Ивлееву и Гусейна Гасанова.
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