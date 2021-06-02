Принцип взаимности: Минтранс ФРГ назвал причину отмены рейсов в Россию
Берлин выдаст разрешение на российские рейсы в Германию после соответствующего разрешения от Москвы, отметили немецкие власти.
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Рейсы российских авиакомпаний в Германию были отменены по принципу взаимности, так как ранее власти РФ не разрешили полёты германских компаний. Об этом сообщил Минтранс ФРГ.
"Российское ведомство своевременно не выдало разрешение на полёты Lufthansa в июне, так что они были отменены. На основе взаимной практики Федеральное авиационное ведомство не выдало разрешения на полёты российских авиакомпаний", — пояснили в германском ведомстве.
Отмечается, что Берлин выдаст разрешение на российские рейсы в Германию после соответствующего разрешения от Москвы.
Ранее Лайф рассказывал, что Lufthansa отменила рейсы в Россию из-за "отсутствия разрешения ведомств". Авиаперевозчик, однако, не уточнил, о каких именно ведомствах и какой страны идёт речь. Отмечается, что пассажиры были проинформированы об изменениях в расписании полётов.
Напомним, после экстренной посадки самолёта и последующего задержания основателя телеграм-канала NEXTA и главреда также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС. Кроме того, Брюссель рекомендовал европейским авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
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