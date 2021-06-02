Рейсы российских авиакомпаний в Германию были отменены по принципу взаимности, так как ранее власти РФ не разрешили полёты германских компаний. Об этом сообщил Минтранс ФРГ.

"Российское ведомство своевременно не выдало разрешение на полёты Lufthansa в июне, так что они были отменены. На основе взаимной практики Федеральное авиационное ведомство не выдало разрешения на полёты российских авиакомпаний", — пояснили в германском ведомстве.

Отмечается, что Берлин выдаст разрешение на российские рейсы в Германию после соответствующего разрешения от Москвы.