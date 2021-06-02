Полузащитник "Спартака" Тиль продлил контракт с клубом и ушёл в аренду

Любопытно, что до этого он продлил действующий контракт с москвичами до 31 мая 2024 года. Если в стане "Фейеноорда" он до 1 января 2022 года проведёт меньше половины официальных матчей, то "Спартак" получит право досрочно его вернуть обратно в клуб.