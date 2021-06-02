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Полузащитник "Спартака" Тиль продлил контракт с клубом и ушёл в аренду

Любопытно, но и в прошлом сезоне он выступал не в составе красно-белых, а в немецком "Фрайбурге".

2 июня, 15:33
<p>Фото © ФК "Спартак-Москва"</p>

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Полузащитник московского "Спартака" Гус Тиль ближайший сезон проведёт в голландском "Фейеноорде" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Любопытно, что до этого он продлил действующий контракт с москвичами до 31 мая 2024 года. Если в стане "Фейеноорда" он до 1 января 2022 года проведёт меньше половины официальных матчей, то "Спартак" получит право досрочно его вернуть обратно в клуб.

"Желаем Гусу успешно проявить себя в знакомом чемпионате Нидерландов", — говорится в сообщении красно-белых.

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Предыдущий сезон Тиль провёл также в аренде в немецком клубе "Фрайбург".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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