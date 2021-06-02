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В "Спартаке" назвали дату приезда в Москву нового главного тренера

Контракт столичного клуба с португальским специалистом Руем Виторией рассчитан на два года. В настоящее время 51-летний тренер находится на родине.

2 июня, 15:24
<p>Фото © Zuma / TASS</p>

Фото © Zuma / TASS

Директор московского "Спартака" по развитию и коммуникациям Антон Фетисов заявил, что клуб ожидает прилёта нового главного тренера Руя Витории после 10 июня. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

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"Мы ожидаем прилёт Руя Витории после десятого числа. Команда, как и планировалось ранее, соберётся 15 июня для прохождения медосмотра", — отметил Фетисов.

Витория подписал контракт со "Спартаком" в конце мая. Соглашение столичного клуба с 51-летним португальским специалистом, в настоящее время находящимся на родине, рассчитано на два года.

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На посту тренера команды Витория сменил немца Доменико Тедеско, покинувшего "Спартак" по окончании прошлого сезона. В чемпионате России 2020/21 красно-белые заняли второе место, пробившись в квалификацию Лиги чемпионов.

Авторы
Роман Фейгин

Роман Фейгин

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