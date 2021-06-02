В "Спартаке" назвали дату приезда в Москву нового главного тренера

Директор московского "Спартака" по развитию и коммуникациям Антон Фетисов заявил, что клуб ожидает прилёта нового главного тренера Руя Витории после 10 июня. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Мы ожидаем прилёт Руя Витории после десятого числа. Команда, как и планировалось ранее, соберётся 15 июня для прохождения медосмотра", — отметил Фетисов.

Витория подписал контракт со "Спартаком" в конце мая. Соглашение столичного клуба с 51-летним португальским специалистом, в настоящее время находящимся на родине, рассчитано на два года.