Мечты есть давно: Казань может подать заявку на проведение Олимпиады
Однако пока это сделать невозможно из-за решения Спортивного арбитражного суда.
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Казань может подать заявку на проведение в городе летних Олимпийских игр. Об этом РИА "Новости" рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
"Мечты об Олимпиаде у нас есть давно. Мы их не теряем, но вы знаете, что сегодня наша страна находится не в том положении, чтобы подавать какие-либо заявки. Как только появится возможность, мы эту тему будем прорабатывать с федеральным центром, потому что подаёт заявку не какой-то город или республика, а страна", — отметил Леонов.
По его мнению, Казань — самый подготовленный город в стране для проведения Олимпийских игр. Кроме того, в городе планируют построить уникальный для страны центр для хай-дайвинга. Этот вид спорта, по словам Леонова, может в скором времени попасть в олимпийскую программу.
Напомним, Казань уже принимала целый ряд крупных соревнований, среди которых летняя универсиада и чемпионат мира по водным видам спорта.
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