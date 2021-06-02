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Атмосферная, подойдёт для паба: Форму сборной России на Евро-2020 признали одной из самых красивых

Журналисты издания Mirror считают, что выездная форма российской команды с синей и красной горизонтальными полосами на груди смотрится очень стильно.

2 июня, 14:28
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Британское издание Mirror составило рейтинг самых красивых футболок национальных сборных на Евро-2020. Выездную форму сборной России журналисты поставили на второе место.

На первое место журналисты поставили домашнюю футболку итальянской команды, на третье — выездную шведскую форму. Домашняя экипировка сборной России заняла 18-е место из 48. Наименее удачной с эстетической точки зрения признали домашний комплект бельгийской команды.

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Выездную форму россиян издание назвало "атмосферной". По мнению журналистов, она отлично подойдёт для посещения паба.

"Форма с синей и красной горизонтальными полосами на груди выигрышно смотрится на фоне футболок других команд", — говорится в редакционном материале.

Новая форма сборной России была официально представлена в марте. С 2008 года производителем экипировки национальной команды является компания Adidas.

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На групповом этапе Евро-2020 команда Станислава Черчесова сыграет со сборными Бельгии, Дании и Финляндии. Стартовый матч против бельгийцев состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.

Авторы
Роман Фейгин

Роман Фейгин

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