Британское издание Mirror составило рейтинг самых красивых футболок национальных сборных на Евро-2020. Выездную форму сборной России журналисты поставили на второе место.

На первое место журналисты поставили домашнюю футболку итальянской команды, на третье — выездную шведскую форму. Домашняя экипировка сборной России заняла 18-е место из 48. Наименее удачной с эстетической точки зрения признали домашний комплект бельгийской команды.

Выездную форму россиян издание назвало "атмосферной". По мнению журналистов, она отлично подойдёт для посещения паба.

"Форма с синей и красной горизонтальными полосами на груди выигрышно смотрится на фоне футболок других команд", — говорится в редакционном материале.

Новая форма сборной России была официально представлена в марте. С 2008 года производителем экипировки национальной команды является компания Adidas.