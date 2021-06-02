"Что касается игры в хоккей, то я, пожалуй, не играю, а только делаю вид, что умею это делать. Хотя вроде понемножку начинает получаться. Это же не то, чем я занимался с детства, как борьбой дзюдо. Я на коньках-то никогда раньше не стоял", — заявил Путин.