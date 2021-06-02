"Только делаю вид, что умею": Путин оценил свои навыки игры в хоккей
Президент отметил, что его опыт в этом виде спорта несоизмерим с умениями в японском боевом искусстве дзюдо.
Путин оценил свои навыки игры в хоккей. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин рассказал о своём уровне игры в хоккей на встрече с руководством политической партии "Единая Россия" и участниками праймериз.
"Что касается игры в хоккей, то я, пожалуй, не играю, а только делаю вид, что умею это делать. Хотя вроде понемножку начинает получаться. Это же не то, чем я занимался с детства, как борьбой дзюдо. Я на коньках-то никогда раньше не стоял", — заявил Путин.
Один из участников праймериз ранее пригласил президента сыграть в хоккей. Глава государства отметил, что при первой возможности с удовольствием присоединится к игре.
Напомним, 10 мая Путин забросил восемь шайб и привёл команду к победе в гала-матче Ночной хоккейной лиги. "Легенды хоккея" обыграли сборную НХЛ со счётом 13:9.
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев ранее пригласил президента Владимира Путина принять участие в предвыборном съезде партии, который состоится 19 июня. На нём единороссы планируют принять предвыборную программу партии и утвердить списки кандидатов на выборах.
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