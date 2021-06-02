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"Только делаю вид, что умею": Путин оценил свои навыки игры в хоккей

Президент отметил, что его опыт в этом виде спорта несоизмерим с умениями в японском боевом искусстве дзюдо.

2 июня, 14:12

Путин оценил свои навыки игры в хоккей. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин рассказал о своём уровне игры в хоккей на встрече с руководством политической партии "Единая Россия" и участниками праймериз.

"Что касается игры в хоккей, то я, пожалуй, не играю, а только делаю вид, что умею это делать. Хотя вроде понемножку начинает получаться. Это же не то, чем я занимался с детства, как борьбой дзюдо. Я на коньках-то никогда раньше не стоял", — заявил Путин.

Один из участников праймериз ранее пригласил президента сыграть в хоккей. Глава государства отметил, что при первой возможности с удовольствием присоединится к игре.

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Напомним, 10 мая Путин забросил восемь шайб и привёл команду к победе в гала-матче Ночной хоккейной лиги. "Легенды хоккея" обыграли сборную НХЛ со счётом 13:9.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев ранее пригласил президента Владимира Путина принять участие в предвыборном съезде партии, который состоится 19 июня. На нём единороссы планируют принять предвыборную программу партии и утвердить списки кандидатов на выборах.

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Песков ушёл от ответа на вопрос, кто более маститый хоккеист — Путин или Лукашенко

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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