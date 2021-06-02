Лучший бомбардир "Спартака" может продолжить карьеру в Германии
Правда, до окончания Евро-2020 красно-белые не намерены рассматривать какие-либо предложения.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон может перейти в немецкий "Вольфсбург" уже этим летом. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным издания, представители клуба уже вышли на агента игрока с предложением, однако он не собирается их рассматривать до Евро-2020. Кроме того, вести речь об игроке до конца чемпионата Европы не намерены и в "Спартаке".
Напомним, по итогам прошедшего сезона на счету Ларссона 15 мячей в 29 матчах РПЛ, что позволило ему стать лучшим бомбардиром клуба по итогам чемпионата.
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