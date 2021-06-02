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Лучший бомбардир "Спартака" может продолжить карьеру в Германии

Правда, до окончания Евро-2020 красно-белые не намерены рассматривать какие-либо предложения.

2 июня, 14:05
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон может перейти в немецкий "Вольфсбург" уже этим летом. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, представители клуба уже вышли на агента игрока с предложением, однако он не собирается их рассматривать до Евро-2020. Кроме того, вести речь об игроке до конца чемпионата Европы не намерены и в "Спартаке".

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Напомним, по итогам прошедшего сезона на счету Ларссона 15 мячей в 29 матчах РПЛ, что позволило ему стать лучшим бомбардиром клуба по итогам чемпионата.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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