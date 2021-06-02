Лучший бомбардир "Спартака" может продолжить карьеру в Германии

Нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон может перейти в немецкий "Вольфсбург" уже этим летом. Об этом сообщает " Спорт-Экспресс ".

По данным издания, представители клуба уже вышли на агента игрока с предложением, однако он не собирается их рассматривать до Евро-2020. Кроме того, вести речь об игроке до конца чемпионата Европы не намерены и в "Спартаке".