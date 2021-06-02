Противостояние за "Северный поток – 2" в целом завершено, заключил экономист

Энергетическое противостояние за "Северный поток – 2" завершено, но американцы уже выделили бюджеты, поэтому может начаться широкомасштабная кампания против почти законченного газового проекта. Таким мнением поделился с РИА ФАН официальный представитель социального проекта Humanity, экономист Андрей Лобода.

"Кампании могут охватывать и терроризировать подрядчиков "Северного потока – 2", например задействованные страховые и аттестационные компании, политиков. Отдельная широкомасштабная кампания может затронуть тему энергетического процветания ЕС в содружестве с США и без России. Очень востребованная тема зелёной энергетики также может элегантно вписаться в список тем для антироссийской кампании", — объяснил экономист.

Однако для европейцев "Северный поток – 2" — это драйвер их экономического роста, а для России — большой финансовый приток. Поэтому биржи не реагируют на заявления некоторых конгрессменов о необходимости усилить давление на проект.

"Применение экстерриториального законодательства США на ключевые страны ЕС и Россию оказалось нежизнеспособным и не имеющим экономической базы. Российский газ на сегодняшний день фактически безупречный энергоресурс с точки зрения экологии, скорости и надёжности поставок и, конечно, цены. Любое предложение на рынке ЕС почти на 25% дороже российского аналога", — раскрыл Лобода.