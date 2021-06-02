Противостояние за "Северный поток – 2" в целом завершено, заключил экономист
Юридические действия США не сработали, а Европе совсем не выгодны альтернативные предложения на рынке энергоресурсов.
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Энергетическое противостояние за "Северный поток – 2" завершено, но американцы уже выделили бюджеты, поэтому может начаться широкомасштабная кампания против почти законченного газового проекта. Таким мнением поделился с РИА ФАН официальный представитель социального проекта Humanity, экономист Андрей Лобода.
"Кампании могут охватывать и терроризировать подрядчиков "Северного потока – 2", например задействованные страховые и аттестационные компании, политиков. Отдельная широкомасштабная кампания может затронуть тему энергетического процветания ЕС в содружестве с США и без России. Очень востребованная тема зелёной энергетики также может элегантно вписаться в список тем для антироссийской кампании", — объяснил экономист.
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Однако для европейцев "Северный поток – 2" — это драйвер их экономического роста, а для России — большой финансовый приток. Поэтому биржи не реагируют на заявления некоторых конгрессменов о необходимости усилить давление на проект.
"Применение экстерриториального законодательства США на ключевые страны ЕС и Россию оказалось нежизнеспособным и не имеющим экономической базы. Российский газ на сегодняшний день фактически безупречный энергоресурс с точки зрения экологии, скорости и надёжности поставок и, конечно, цены. Любое предложение на рынке ЕС почти на 25% дороже российского аналога", — раскрыл Лобода.
Напомним, что конгрессмен Фред Келлер — республиканец от штата Пенсильвания — внёс в Конгресс США законопроект, цель которого — оставить в силе санкции против российско-германского газопровода "Северный поток – 2".
Ранее, 19 мая, стало известно, что США не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. В связи с этим американский сенатор Тед Круз заявил, что отказ США от санкций против оператора "Северного потока – 2" является подарком главы Белого дома Джо Байдена президенту России Владимиру Путину.
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