Пиар-консультант назвала политическими играми требование немецких экологов остановить укладку "Северного потока — 2"
Собеседница Лайфа убеждена, что подобные методы не работают, поскольку газопровод — глобальный международный проект, а не какой-то самострой. Поэтому заявлять, что там что-то не так, довольно странно.
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Требование немецких экологов приостановить строительство газопровода "Северный поток — 2" является инструментом политической борьбы. Об этом в беседе с Лайфом заявила политолог, политтехнолог Алёна Август.
"Вся экономическая повестка во многом политизирована. Так как эта тема основана на базовых страхах человека потерять жизнь и здоровье, то её прекрасно эксплуатируют все, кто только может", — рассказала собеседница.
Специалист убеждена, что подобные методы не работают, поскольку газопровод — глобальный международный проект, а не какой-то самострой. Поэтому заявлять, что там что-то не так, довольно странно. Пиар-консультант уверена, что экологов просто-напросто используют в политических играх, чтобы кто-то смог получить дивиденды.
Ранее Лайф рассказывал, что в Германии экологи потребовали приостановить укладку "Северного потока — 2". По их словам, специалисты ещё не изучили воздействие трубопровода на климат. Также неизвестен объём возможных выбросов в атмосферу и окружающие воды.
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