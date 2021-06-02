Пиар-консультант назвала политическими играми требование немецких экологов остановить укладку "Северного потока — 2"

Требование немецких экологов приостановить строительство газопровода "Северный поток — 2" является инструментом политической борьбы. Об этом в беседе с Лайфом заявила политолог, политтехнолог Алёна Август.

"Вся экономическая повестка во многом политизирована. Так как эта тема основана на базовых страхах человека потерять жизнь и здоровье, то её прекрасно эксплуатируют все, кто только может", — рассказала собеседница.

Специалист убеждена, что подобные методы не работают, поскольку газопровод — глобальный международный проект, а не какой-то самострой. Поэтому заявлять, что там что-то не так, довольно странно. Пиар-консультант уверена, что экологов просто-напросто используют в политических играх, чтобы кто-то смог получить дивиденды.