Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пиар-консультант назвала политическими играми требование немецких экологов остановить укладку "Северного потока — 2"

Собеседница Лайфа убеждена, что подобные методы не работают, поскольку газопровод — глобальный международный проект, а не какой-то самострой. Поэтому заявлять, что там что-то не так, довольно странно.

2 июня, 12:16

Фото © nord-stream2.com

Требование немецких экологов приостановить строительство газопровода "Северный поток — 2" является инструментом политической борьбы. Об этом в беседе с Лайфом заявила политолог, политтехнолог Алёна Август.

"Вся экономическая повестка во многом политизирована. Так как эта тема основана на базовых страхах человека потерять жизнь и здоровье, то её прекрасно эксплуатируют все, кто только может", — рассказала собеседница.

Объекты "Северного потока – 2" в РФ заработают в тестовом режиме на следующей неделе

Объекты "Северного потока – 2" в РФ заработают в тестовом режиме на следующей неделе

Специалист убеждена, что подобные методы не работают, поскольку газопровод — глобальный международный проект, а не какой-то самострой. Поэтому заявлять, что там что-то не так, довольно странно. Пиар-консультант уверена, что экологов просто-напросто используют в политических играх, чтобы кто-то смог получить дивиденды.

Ранее Лайф рассказывал, что в Германии экологи потребовали приостановить укладку "Северного потока 2". По их словам, специалисты ещё не изучили воздействие трубопровода на климат. Также неизвестен объём возможных выбросов в атмосферу и окружающие воды.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Германии экологи потребовали приостановить укладку "Северного потока – 2"

сегодня в 11:02

В Кремле приветствуют решение США отказаться от санкций против "Северного потока – 2"

вчера в 14:50

Больше половины победителей праймериз ЕР не являются членами партии, заявил Путин

сегодня в 13:34

Кириенко и Ковальчук рассказали участникам "Большой перемены" о создании праздника выпускников "Алые паруса"

сегодня в 13:37

Медведев пригласил Путина на съезд "Единой России" 19 июня

сегодня в 13:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1